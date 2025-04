‘সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য’ নয় বরং ‘খরচ মূল্য’ই হোক পণ্য বিক্রয়ের মানদণ্ড: সামাজিক ব্যবসার একটি ধারণাপত্র

শান্তিতে নোবেল বিজয়ী, বিশ্ববরেণ্য অর্থনীতিবিদ, আমাদের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা সম্প্রতি কাতারে অনুষ্ঠিত আর্থনা সম্মেলনে বলেছেন, "We are aware that poverty is not created by poor people. It is a consequence of an economic system where resources surge upwards, concentrating wealth ever more narrowly. "। এ কথা অনস্বীকার্য যে, স্বপ্নের বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হলে সম্পদের সুষম বণ্টনের কোন বিকল্প নেই। আমরা জানি, মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষ যদি সমাজের সমস্ত আয়ের অথবা সম্পদের অধিকারী হন তাহলে সমাজে অনেক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। অর্থনীতির লরেঞ্জ কার্ভ (Lorenz Curve) এবং গিনি কো-ইফিসিয়েন্ট (Gini Coefficient) এর মান দেখে একটি দেশের আয়-বৈষম্য কিংবা সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এর মান শূন্য (০) হলে সমাজের সুষম বণ্টন কিংবা এক (১) হলে সমাজের চরম বৈষম্যকে উপস্থাপন করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের গিনি কো-ইফিসিয়েন্ট এর মান যেহেতু মোটামুটি ভাবে ০.৫০ এর আশপাশে আছে সেহেতু আমরা বলতে পারি যে, সম্পদের সুষম বণ্টনের জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ হাতে নেওয়া সময়ের দাবি মাত্র।