আদিবাসী, উপজাতি না ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী— নাম নিয়ে বিতর্কে চাপা পড়ছে অধিকার

‘আদিবাসী’ স্বীকৃতির পক্ষে যারা সোচ্চার তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জাতিসংঘের ঘোষণাপত্রকে সামনে তুলে ধরেন। ওই ঘোষণাপত্রের নাম ‘United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (ইউনাউটেড ন্যাশনস ডিক্লারেশন অন দ্য রাইটস অব ইনডিজেনাস পিপল)। ২০০৭ সালের ১২ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬১তম অধিবেশনে গৃহিত এই ঘোষণাপত্রে বিশ্বব্যাপী ‘ইনডিজেনাস পিপলের’ অস্তিত্ব, আত্মনিয়ন্ত্রণ, কল্যাণ ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা আছে। বিশ্বের ১৪৫টি দেশ এই ঘোষণাপত্রের পক্ষে অবস্থান নিলেও গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র বিপক্ষে অবস্থান নেয়। বাংলাদেশ এই ঘোষণাপত্রে ভোটদানে বিরত থাকে।