হোম > জাতীয়

টোল চুক্তিতে অনিয়ম

হাসিনা, কাদেরসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

শেখ হাসিনা ও ওবায়দুল কাদের। ফাইল ছবি

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মেঘনা-গোমতী সেতুর টোল আদায়ের কার্যাদেশে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আসামিদের মধ্যে আরও পাঁচজন সাবেক মন্ত্রী রয়েছেন।

দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১-এ গতকাল রোববার এই মামলা করা হয়। দুদকের সহকারী পরিচালক তানজির আহমেদ বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন।

শেখ হাসিনা ও ওবায়দুল কাদের ছাড়া মামলার অপর আসামিরা হলেন সাবেক শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, সাবেক স্থানীয় সরকারমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খোন্দকার মোশাররফ হোসেন, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক প্রতিমন্ত্রী (অর্থ ও পরিকল্পনা) এম এ মান্নান, সাবেক সচিব এম এ এন ছিদ্দিক, সাবেক অতিরিক্ত সচিব মো. ফারুক জলিল, সাবেক উপসচিব মোহাম্মদ শফিকুল করিম, সাবেক প্রধান প্রকৌশলী মো. ফিরোজ ইকবাল ও ইবনে আলম হাসান, সাবেক অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মো. আফতাব হোসেন খান ও মো. আব্দুস সালাম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সিস্টেম লিমিটেডের (সিএনএস লিমিটেড) ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুনীর উজ জামান চৌধুরী, পরিচালক সেলিনা চৌধুরী এবং পরিচালক ইকরাম ইকবাল।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, ২০১৬ সালে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সিস্টেম (সিএনএস) লিমিটেডকে মেঘনা-গোমতী সেতুর টোল আদায়কারী হিসেবে নিয়োগ দিতে আগের দরপত্র ‘ইচ্ছাকৃতভাবে বাতিল’ করে নিয়মবহির্ভূতভাবে একক উৎসভিত্তিক দরপত্র আহ্বান করা হয়। পরে সিএনএস লিমিটেডের সঙ্গে ৫ বছরের জন্য টোল আদায়ের চুক্তি করা হয়। এতে সার্ভিস চার্জের সুনির্দিষ্ট পরিমাণ ঠিক না করে হার বেঁধে দেওয়া হয়। এই হার ছিল আদায় করা টোলের ১৭ দশমিক ৭৫ শতাংশ (ভ্যাট ও আয়কর ব্যতীত)।

অভিযোগে আরও বলা হয়, এই চুক্তির আওতায় সিএনএস লিমিটেড মোট ৪৮৯ কোটি ৪৩ লাখ ৭৩ হাজার টাকা বিল নিয়েছে। অন্যদিকে ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত একই সেতুর টোল আদায়ের জন্য এমবিইএল-এটিটি যৌথভাবে মাত্র ১৫ কোটি ৫৮ লাখ টাকায় কাজ করে। ২০২২ থেকে ২০২৫ সাল মেয়াদে ইউডিসি কনস্ট্রাকশন লিমিটেডকে ৬৭ কোটি ৫৪ লাখ টাকায় (ভ্যাট, আয়করসহ) কার্যাদেশ দেওয়া হয়, যা পাঁচ বছরে দাঁড়ায় প্রায় ১১২ কোটি ৫৮ লাখ টাকা।

দুদকের অনুসন্ধান সূত্র বলছে, সিএনএস লিমিটেড নতুন প্রযুক্তি স্থাপন ও অবকাঠামো ব্যয় বাবদ আরও ৬৭ কোটি ৪৩ লাখ টাকা দাবি করে। ফলে প্রতিষ্ঠানটিকে কার্যাদেশ দেওয়ায় সরকারের মোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩০৯ কোটি ৪২ লাখ ৪৫ হাজার ৮৯০ টাকা।

অভিযোগে বলা হয়, সিএনএস লিমিটেডের পরিচালক, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সদস্যরা পরস্পর যোগসাজশে এ অনিয়ম করেছেন।

সম্পর্কিত

১৫ সেনা কর্মকর্তাকে রাখা হতে পারে সাবজেলে

নতুন ১০ দলের কার্যক্রম অধিকতর তদন্তের নির্দেশ ইসির

রোমে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা

যুক্তরাজ্যের মূল্যায়নে উচ্চ স্কোর পেল শাহজালাল ও ওসমানী বিমানবন্দর

সড়ক, রেল ও নৌপথের সমন্বয়ে প্রথমবারের মতো হচ্ছে মাস্টারপ্ল্যান, খসড়া চূড়ান্ত

হামলার প্রতিবাদে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের কর্মবিরতি শুরু কাল

গুলশানের ভোটার হলেন ড. ইউনূস

‘আটক রাখা হয়েছে’ আনুষ্ঠানিকভাবে কেউ বলেননি—সেনা হেফাজতে থাকা আসামিদের প্রসঙ্গে চিফ প্রসিকিউটর

৪৮তম বিশেষ বিসিএসে উত্তীর্ণ ২ হাজার চিকিৎসককে দ্রুত নিয়োগের দাবি

শেখ হাসিনার মামলার যুক্তিতর্ক সরাসরি সম্প্রচারকালে ফেসবুক পেজে সাইবার হামলা: চিফ প্রসিকিউটর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা