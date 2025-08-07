হোম > জাতীয়

বিমানের লন্ডনগামী ফ্লাইটে যাত্রী অসুস্থ, ইস্তাম্বুলে জরুরি অবতরণ

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি উড়োজাহাজ। ফাইল ছবি

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের সিলেট থেকে লন্ডনগামী একটি ফ্লাইটে একজন যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে জরুরি ভিত্তিতে বিমানটি তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অবতরণ করানো হয়। আজ বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) এ ঘটনা ঘটে।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস সূত্র জানায়, বিমানের বিজি-২০১ ফ্লাইটটি আজ বেলা ১১টা ২৫ মিনিটে সিলেট থেকে লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করে। তবে মাঝপথে এক যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে পাইলট জরুরি ভিত্তিতে ইস্তাম্বুলে অবতরণের সিদ্ধান্ত নেন। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ইস্তাম্বুলে অবতরণ করে বিমানটি।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের উপমহাব্যবস্থাপক (আইন ও জনসংযোগ বিভাগ) মো. আল মাসুদ খান জানান, লন্ডনগামী বিজি ২০১ ফ্লাইট চলাকালীন এক যাত্রী শাহ শামসুন নেহার রহমান হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। যাত্রীর শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় ফ্লাইটের পাইলট ইন কমান্ড অত্যন্ত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে লন্ডনের পরিবর্তে ইস্তাম্বুলে ফ্লাইটটি ডাইভার্ট করেন।

জরুরি অবতরণের মাধ্যমে বিমানটি নিরাপদে ইস্তাম্বুল বিমানবন্দরে পৌঁছায় এবং সেখানে ওই অসুস্থ যাত্রীসহ তাঁর সঙ্গে থাকা আরও দুজন যাত্রী ফ্লাইট থেকে অবতরণ করেন।

সম্পর্কিত

আইজিপির সঙ্গে জাতিসংঘের নিরাপত্তা উপদেষ্টার সাক্ষাৎ

জুনিয়র কনসালট্যান্ট পদে পদোন্নতি পেলেন ৯৪২ চিকিৎসক

অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছরের শাসনামল জনগণকে হতাশ করেছে : আসক

প্রবাসীদের ব্যালটে থাকবে শুধু প্রতীক: ইসি সানাউল্লাহ

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিতে ভোটার হওয়া যাবে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত: ইসি সানাউল্লাহ

ডিসেম্বরের প্রথমার্ধেই সংসদ নির্বাচনের তফসিল: ইসি সানাউল্লাহ

শহিদুল আলমের আইসিটি আইনের মামলা বাতিল

মাইলস্টোনের শিক্ষক মাহরীন চৌধুরীর নামে চালু হচ্ছে জাতীয় পুরস্কার

বেরোবির সাবেক ভিসি কলিমুল্লাহসহ ৫ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

কম খরচে বিশ্ব ভ্রমণের সুযোগ পাবেন সেনাসদস্যরা, টার্কিশ এয়ারলাইনসের সঙ্গে চুক্তি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা