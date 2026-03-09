হোম > জাতীয়

জ্বালানি তেলের সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখতে ডিসিদের ভ্রাম্যমাণ আদালত চালানোর নির্দেশ

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা

ফাইল ছবি

জ্বালানি তেলের সরবরাহ নিশ্চিত ও নিরবচ্ছিন্ন রাখতে জেলা প্রশাসকদের (ডিসি) ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছে সরকার।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ শাখা আজ সোমবার এ বিষয়ে ডিসিদের চিঠি পাঠিয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, জ্বালানি তেলের বাজারে শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও কৃত্রিম সংকট প্রতিরোধের লক্ষ্যে জ্বালানি তেলের অবৈধ মজুত, নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি, খোলা বাজারে বিক্রি বন্ধ ও পাচার রোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক অনুরোধ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ডিসিদের অনুরোধ করা হয়েছে। চিঠির অনুলিপি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব এবং সকল বিভাগীয় কমিশনারদের পাঠানো হয়েছে।

সম্পর্কিত

ফয়সালকে আটকের বিষয়ে ঢাকাকে এখনো কিছু জানায়নি ভারত: পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

ক্রিপ্টোকারেন্সি কেনাবেচা: ৬১ জনের ৪৪৫ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

থার্ড টার্মিনাল দ্রুত চালু করতে জাইকার সহযোগিতা চাইল সরকার

পাইলট পর্যায়ে ফ্যামিলি কার্ড পাচ্ছে ৩৭ হাজার ৫৬৪ পরিবার

বিমানের দোহা শারজাহ কুয়েত দাম্মাম ফ্লাইট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ

এবারের গাজা ফ্লোটিলায় থাকবে বাংলাদেশের জাহাজ

ইরান-ইসরায়েল সংঘাত দীর্ঘস্থায়ী হলে রেমিট্যান্স কমার শঙ্কা ব্যাংকমালিকদের

এক ব্যক্তিকে একাধিকবার স্বাধীনতা পুরস্কার দেওয়ার পথ খুলল সরকার

আইসিটির এক প্রসিকিউটরের পদত্যাগ, দুজনকে নিয়োগ

রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারে আইনমন্ত্রীকে আহ্বায়ক করে কমিটি, প্রজ্ঞাপন জারি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা