জ্বালানি তেলের সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখতে ডিসিদের ভ্রাম্যমাণ আদালত চালানোর নির্দেশ

জ্বালানি তেলের সরবরাহ নিশ্চিত ও নিরবচ্ছিন্ন রাখতে জেলা প্রশাসকদের (ডিসি) ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছে সরকার।
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ শাখা আজ সোমবার এ বিষয়ে ডিসিদের চিঠি পাঠিয়েছে।
চিঠিতে বলা হয়েছে, জ্বালানি তেলের বাজারে শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও কৃত্রিম সংকট প্রতিরোধের লক্ষ্যে জ্বালানি তেলের অবৈধ মজুত, নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি, খোলা বাজারে বিক্রি বন্ধ ও পাচার রোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক অনুরোধ করা হয়েছে।
এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ডিসিদের অনুরোধ করা হয়েছে। চিঠির অনুলিপি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব এবং সকল বিভাগীয় কমিশনারদের পাঠানো হয়েছে।