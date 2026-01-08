হোম > জাতীয়

ঋণখেলাপিতে আটকে যেতে পারেন কুমিল্লা-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী। ফাইল ছবি

ঋণখেলাপির তালিকায় কুমিল্লা-৪ আসনে বিএনপির মনোনিত প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর নাম স্থগিত করে হাইকোর্টের বৈধ প্রার্থী ঘোষণার আদেশ স্থগিত করেছেন আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত। এর ফলে ঋণখেলাপি হিসেবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মঞ্জুরুলের অংশগ্রহণ আটকে যেতে পারে বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা।

আজ বৃহস্পতিবার চেম্বার বিচারপতি মো. রেজাউল হক হাইকোর্টের আদেশ ৮ সপ্তাহের জন্য স্থগিত করেন বলেন জানান মামলার বাদী প্রিমিয়ার ব্যাংকের আইনজীবী বিভূতি তরফদার।

কুমিল্লা-৪ আসনের বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী ৮৮ কোটি টাকা ঋণ খেলাপি। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণখেলাপির তালিকায় ছিলেন। তবে তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৮ ডিসেম্বর হাইকোর্ট ওই তালিকা ৩ মাসের জন্য স্থগিত করেন।

প্রিমিয়ার ব্যাংক হাইকোর্টের স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে চেম্বার আদালতে আবেদন করে। শুনানি শেষে চেম্বার বিচারপতি হাইকোর্টের আদেশ আট সপ্তাহের জন্য স্থগিত করেছেন।

আজকের পত্রিকাকে বিভূতি তরফদার বলেন, ঋণখেলাপিরা নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন না। এ কারণে তাঁর প্রার্থিতা আটকে যেতে পারে। তবে এই আদেশ বাতিল চেয়ে চেম্বার আদালতে আপিলের সুযোগ রয়েছে।

আদালতে মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর পক্ষে ছিলেন আইনজীবী সাইফুল্লাহ মামুন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, তার মক্বেলের সঙ্গে কথা বলে আপিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে।

এর আগে গত ৩ জানুয়ারি কুমিল্লার ১১টি সংসদীয় আসনে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে ৩১ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা মু. রেজা হাসান। সেই সঙ্গে ওইদিন ৭৬ জনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর মনোনয়নপত্রও সেদিন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল।

কুমিল্লা-৪ আসনে বিএনপির বিপরীতে সম্ভাব্য শক্তিশালী প্রার্থী জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ। তিনি জামায়াতের নেতৃত্বে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী।

