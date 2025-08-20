গাজীপুরের সাবেক মেয়র কিরণ রিমান্ডে, আরও মামলায় গ্রেপ্তার পলক-আতিক

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময়ের ঘটনায় করা এক মামলায় গাজীপুর সিটি করপোরেশনের সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র আসাদুর রহমান কিরণকে তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে আরও মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে সাবেক ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলাম ও অভিনেতা সিদ্দিকুর রহমান সিদ্দিককে।
আজ বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এম মিসবাহ উর রহমান ও অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জাকির হোসাইন এসব আদেশ দেন বলে নিশ্চিত করেছেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অতিরিক্ত সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা সুমন।
আসামিদের আজ সকালে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্ত কর্মকর্তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শুনানি শেষে আদালত ভিন্ন ভিন্ন আদেশ দেন।
কিরণের ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর
একটি হত্যাচেষ্টা মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উত্তরা পূর্ব থানার এসআই নাজমুস সাকিব আজ আদালতে আসামি আসাদুর রহমান কিরণকে সাত দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেন।
আসামিপক্ষের আইনজীবী এম এম ফারুক রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিনের আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষ রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে বিচারক তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
মামলার সূত্রে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ১৮ জুলাই ইশতিয়াক মাহমুদ নামে এক ব্যবসায়ীসহ অন্যরা কর্মসূচিতে অংশ নেন। উত্তরা পূর্ব থানাধীন চার নম্বর সেক্টরের আজমপুর নওয়াব হাবিবুল্লাহ হাই স্কুলের সামনে তিনি গুলিবিদ্ধ হন। রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার পর মামলাটি করেন তিনি।
এই মামলায় ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলামকে একই তদন্ত কর্মকর্তা গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করলে আদালত গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন।
গ্রেপ্তার পলক
মোহাম্মদপুর থানার ট্রাকচালক মো. হোসেন হত্যা মামলায় সাবেক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলককে গ্রেপ্তার দেখিয়েছেন আদালত।
মামলার সূত্রে জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ১৯ জুলাই মালবাহী ট্রাক গাবতলীতে পার্কিং করে বাসায় যাচ্ছিলেন মো. হোসেন। দুপুর আড়াইটার দিকে চাঁদ উদ্যানের হোসেন মার্কেট এলাকায় পৌঁছালে গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয়।
এ ঘটনায় নিহতের মা রীনা বেগম গত বছরের ৩১ আগস্ট মোহাম্মদপুর থানায় মামলা করেন।
অভিনেতা সিদ্দিক গ্রেপ্তার
এবার গুলশান থানায় করা একটি হত্যা মামলায় অভিনেতা সিদ্দিকুর রহমান সিদ্দিককে গ্রেপ্তার দেখিয়েছেন আদালত।
তদন্ত কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শুনানি শেষে ঢাকার অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর হাকিম জাকির হোসাইন এ আদেশ দেন।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গুলশান থানার এসআই সামিউল ইসলাম গত ১২ আগস্ট সিদ্দিককে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন। আদালত আসামির উপস্থিতিতে শুনানির জন্য এই দিন ধার্য করেন।
শুনানির পর গুলশানে একটি ফার্নিচার দোকানের কর্মচারী পারভেজ ব্যাপারী হত্যা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানোর আদেশ দেন আদালত।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় গত বছরের ১৯ জুলাই গুলশানের সুবাস্তু টাওয়ারের সামনে বন্ধুদের সঙ্গে আন্দোলনে অংশ নেন পারভেজ ব্যাপারী।
ওই দিন জুমার নামাজের পর আসামিদের ছোড়া গুলিতে আহত হলে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
এ ঘটনায় পারভেজের বাবা মো. সবুজ গত বছরের ২ জুলাই গুলশান থানায় মামলা করেন।
গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বিভিন্ন সময়ে এই আসামিদের আটক করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। পরে বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাদের দফায় দফায় রিমান্ডে নেওয়া হয়।