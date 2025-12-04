হোম > জাতীয়

খালেদা জিয়ার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত, জানাল কাতার সরকার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

বেগম খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নিতে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স পাঠানোর বিষয়ে সম্মতি দিয়েছে কাতার সরকার। ছবি: সংগৃহীত

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল—বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নিয়ে যাওয়ার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স দেওয়ার অনুমোদন দিয়েছে কাতার সরকার। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকায় কাতার দূতাবাস বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো চিঠিতে বিষয়টি জানিয়েছে।

আজ দুপুরে খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডন পাঠানোর সিদ্ধান্তের কথা জানান দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন। খালেদা জিয়াকে লন্ডন নিতে কাতার সরকারের কাছে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। কাতার সরকার আজ বৃহস্পতিবার এয়ার অ্যাম্বুলেন্স দেওয়ার অনুমতি দিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে চিঠি পাঠিয়েছে।

কাতার দূতাবাস থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, ‘ঢাকায় কাতারের দূতাবাস গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে স্থানান্তরের সুবিধার্থে অনুরোধ জানিয়ে মাননীয় মন্ত্রণালয় গত ৩০ নভেম্বরের নোট ভারবালের সূত্র ধরে দূতাবাস জানাতে চায় যে, কাতারের সরকার এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে অনুমোদন দিয়েছে।’

চিঠিতে আরও বলা হয়, ‘মন্ত্রণালয়কে বিনীত অনুরোধ করা হচ্ছে যে—যেন অতি দ্রুত রোগীর সবিস্তার তথ্য, সঙ্গীসাথিদের পরিচয় এবং ঢাকা থেকে যাত্রার তারিখসহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথিপত্র দূতাবাসকে দেওয়া হয়।’

এ ছাড়া, চিঠিতে কাতার দূতাবাস গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে তার সর্বোচ্চ সম্মানের আশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করছে।

এর আগে, ডা. জাহিদ হোসেন আজ বেলা পৌনে ৩টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে সংবাদ সম্মেলনে জানান, মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শ অনুযায়ী আজ মধ্যরাত থেকে আগামীকাল শুক্রবার ভোরের মধ্যেই তাঁকে (খালেদা জিয়া) উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে নেওয়া হবে। সেখানে একটি হাসপাতালের সঙ্গে এরই মধ্যে যোগাযোগ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

ডা. জাহিদ হোসেন জানান, কাতারের রাজপরিবারের পাঠানো এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নেওয়া হবে। বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য আরও জানান, খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নেওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে একই বিমানে থাকবেন দেশি-বিদেশি চিকিৎসকদের একটি দল।

দেশবাসী, বিএনপির নেতা-কর্মী এবং সরকার-আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. জাহিদ।

