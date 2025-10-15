হোম > জাতীয়

যমুনায় বৈঠক করল ঐকমত্য কমিশন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বুধবার বিকেলে যমুনায় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের একটি ‘গুরুত্বপূর্ণ’ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী ১৭ অক্টোবর অনুষ্ঠেয় ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে আজ বুধবার এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বলে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, বৈঠকে প্রধানত সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের সার্বিক প্রস্তুতি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বৈঠকের পর কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আজ সন্ধ্যায় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ঐকমত্য কমিশনের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সেই বৈঠকে প্রস্তুতি ও অন্যান্য বিষয়ে ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করতে প্রধান উপদেষ্টাও উপস্থিত থাকবেন।

আজ বিকেলে অনুষ্ঠিত ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকে কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ, কমিশন সদস্য বিচারপতি মো. এমদাদুল হক, সফর রাজ হোসেন, ড. ইফতেখারুজ্জামান, ড. বদিউল আলম মজুমদার, ড. মো. আইয়ুব মিয়া এবং প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার উপস্থিত ছিলেন।

জুলাই সনদে স্বাক্ষর নিয়ে শেষ মুহূর্তে এসে অনিশ্চয়তা, সন্ধ্যায় ‘অতি জরুরি’ বৈঠক

এ ছাড়া বৈঠকে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান এবং প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব এম সিরাজ উদ্দিন মিয়াও উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, আগামী ১৭ অক্টোবর জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় আনুষ্ঠানিকভাবে ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

সম্পর্কিত

ইসিকে সহযোগিতা করতে চায় অস্ট্রেলিয়া

সন্ধ্যায় দলগুলোর সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসছে ঐকমত্য কমিশন

ইতালি থেকে দেশে ফিরেছেন প্রধান উপদেষ্টা

এবার দলগুলো পেল চূড়ান্ত জুলাই সনদ ও স্বাক্ষরের আমন্ত্রণপত্র

সেনা কর্মকর্তাদের জন্য ‘সাবজেল’ ঘোষণার যৌক্তিকতা কী, টিআইবির প্রশ্ন

সব জেলায় পৃথক বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট আদালত গঠনের নির্দেশ

জয় বাংলা ব্রিগেড: রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় শেখ হাসিনাসহ ২৮৬ জনের বিরুদ্ধে আদালতে প্রতিবেদন

আওয়ামী লীগের নেতা হানিফসহ ৪ জনকে ট্রাইব্যুনালে হাজির হতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ

একজন সাংবাদিক হত্যা গণতন্ত্র হত্যার শামিল: দুদক চেয়ারম্যান

হজ নিবন্ধনের সময় বাড়ল ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা