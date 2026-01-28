হোম > জাতীয়

ভারতের কূটনীতিকদের পরিবারের সদস্যদের সরিয়ে নেওয়ার ‘কোনো কারণ খুঁজে পাই না’: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ থেকে ভারতের কূটনীতিকদের পরিবারের সদস্যদের সরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে কোনো নিরাপত্তা উদ্বেগের কথা অন্তর্বর্তী সরকারকে জানানো হয়নি। এভাবে প্রত্যাহারের কোনো কারণ বাংলাদেশ জানে না। আজ বুধবার বিকেলে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন তাঁর দপ্তরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন।

ভারতীয় কূটনীতিকদের পরিবারের সদস্যদের ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘নিরাপত্তা নিয়ে কোনো শঙ্কা নেই, তবে সংকেত যে কী, তা একেবারেই বুঝতে পারছি না। এটা তাঁদের নিজস্ব ব্যাপার। তাঁরা তাঁদের কর্মচারীদের ফিরে যেতে বলতেই পারেন। কেন বলেছেন, আমি তার কারণ খুঁজে পাই না।’

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘বাংলাদেশে এমন কোনো পরিস্থিতি বিদ্যমান নেই যে, কর্মকর্তারা বা তাঁদের পরিবার-পরিজন বিপদে আছেন। এখন পর্যন্ত এ রকম কিছু ঘটেনি। আশঙ্কা হয়তো তাঁদের মনে আছে কিংবা তাঁরা কোনো মেসেজ (বার্তা) দিতে চান কি না। তবে আমি আসলে এটার মধ্যে কোনো কারণ খুঁজে পাই না। তাঁরা যদি তাঁদের পরিবারকে ফেরত নিতে চান, আমাদের তো কিছু করার নেই।’

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে সার্বিক নিরাপত্তার ‘কোনো বিঘ্ন ঘটেনি’ দাবি করে তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘অতীতের নির্বাচনকালীন সময়ের তুলনায় সংঘর্ষ বেশি হচ্ছে, আমার তো সেটা মনে হচ্ছে না। আমার তো মনে হয় না যে এমন কোনো নিরাপত্তা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে সে জন্য এ পদক্ষেপ নিতে হবে।’

নিরাপত্তা নিয়ে ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাস আগাম উদ্বেগ জানিয়েছিল কি না—জানতে চাইলে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, তারা কোনো নিরাপত্তা উদ্বেগের কথা জানায়নি।

সম্পর্কিত

প্রিমিয়ার ব্যাংকের বিজ্ঞাপনের ১৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ, সাবেক এমপি ইকবাল ও মুর্শেদীর বিরুদ্ধে ১১ মামলা

কলেজে একটি বদলি করতে ৮ লাখ টাকা দিতে হয়: ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ

চাচাকে ‘বাবা’ দেখিয়ে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চাকরি: সেই বিসিএস কর্মকর্তা কারাগারে

সেনাপ্রধানের সঙ্গে চেক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

সরকারি কর্মকর্তাদের ৫ বছরের বেশি থাকা ঠিক নয়: প্রধান উপদেষ্টা

নির্বাচনে চার বিভাগে থাকবেন যুক্তরাষ্ট্রের ‘ইনডিপেনডেন্ট’ পর্যবেক্ষকেরা: ইসি সচিব

ঢাকা–করাচি বিমানের ফ্লাইট চালু কাল, টিকিট কেনার হিড়িকে দ্বিতীয় ট্রিপেরও ৮০ শতাংশ বুকিং

‘প্রধান উপদেষ্টা ব্যস্ত, তাই ৩৩২ নম্বর এআইকে পাঠিয়েছেন’, এভাবেই বক্তব্য শুরু করলেন ড. ইউনূস

‎ঢাকাসহ তিন জেলায় ৩৮ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন

৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা স্থগিত চেয়ে রিট
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা