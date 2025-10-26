ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ কাল

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটকেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা আগামীকাল সোমবার প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। চলতি সপ্তাহের মধ্যে শেষ করা হবে নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন কার্যক্রম। আর জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতীকের বিষয়ে সিদ্ধান্ত পরে জানাবে ইসি।
আজ রোববার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে কমনওয়েলথের প্রাক্-নির্বাচনী মূল্যায়ন মিশনের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ এসব তথ্য জানান।
ইসির ঘোষিত রোডম্যাপ অনুযায়ী ২০ অক্টোবরের মধ্যে ভোটকেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করার কথা। ছয় দিন পেরিয়ে গেলেও কেন তা প্রকাশ করা হয়নি জানতে চাইলে ইসি সচিব বলেন, ‘ভোটকেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্ত হয়েছে। কিছু সংশোধনের প্রস্তাব এসেছিল, সেটাও করা হয়েছে। কাল (সোমবার) ব্রিফ করে দিব।’
নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন কবে শেষ হবে জানতে চাইলে ইসি সচিব বলেন, ‘দল নিবন্ধনের ব্যাপারে অগ্রগতি মাঠপর্যায় থেকে কিছু বাড়তি তথ্য আসছে। এটা পর্যালোচনা চলছে। এই সপ্তাহের ভিতরে করে দিব।’
জাতীয় নাগরিক পার্টির প্রতীক বরাদ্দের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়েছে কি না জানতে চাইলে সচিব সরাসরি কোনো জবাব দেননি। তিনি বলেন, ‘প্রতীকের ব্যাপারটি আমরা পরে জানাব।’
কমনওয়েলথের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকের বিষয়ে ইসি সচিব বলেন, ‘তাঁরা নির্বাচনী প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। এ ছাড়া প্রবাসীদের ভোটার নিবন্ধন, প্রযুক্তির অপব্যবহার, নির্বাচনকালীন নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।’
ইসির সঙ্গে বৈঠকে কমনওয়েলথের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন ইলেকটোরাল সাপোর্ট সেকশনের (ইএসএস) প্রধান লিনফোর্ড অ্যান্ড্রুজ। বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমরা বাংলাদেশে এসেছি কয়েকটি উদ্দেশ্য নিয়ে। এর মধ্যে অন্যতম হলো, আগামী নির্বাচনে কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষক দল পাঠানোর বিষয়ে বাংলাদেশের সব অংশীজনের মধ্যে ব্যাপক সমর্থন আছে কি না, তা যাচাই করা। আমরা বর্তমান পরিস্থিতি এবং নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কেও মূল্যায়ন করব। সাধারণত যখন কোনো কমনওয়েলথ সদস্য রাষ্ট্রের নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠানোর আমন্ত্রণ পাওয়া যায়, তখন কমনওয়েলথ মহাসচিব একটি প্রাক্-নির্বাচনী মূল্যায়ন মিশন পাঠান।’
লিনফোর্ড অ্যান্ড্রুজ আরও বলেন, ‘আজই এদেশে আমাদের প্রথম দিন, আমরা এখানে আগামী শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) পর্যন্ত থাকব। এই সময়ে আমরা রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, আন্তর্জাতিক দাতা ও কূটনৈতিক মহল এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।’
কমনওয়েলথ প্রতিনিধিদলের অন্য চার সদস্য হলেন সংস্থাটির এশিয়া অধ্যায়ের ড. দিনুষা পান্ডিতারত্নে, আইন উপদেষ্টা ন্যান্সি কানিয়াগো, সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা সার্থক রায় এবং ইএসএস নির্বাহী কর্মকর্তা ম্যাডোনা লিঞ্চ।