হোম > জাতীয়

সেনাপ্রধানের সঙ্গে পাকিস্তানের জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যানের সাক্ষাৎ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সেনাসদরে মঙ্গলবার সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে পাকিস্তানের জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ কমিটির (সিজেসিএসসি) চেয়ারম্যান জেনারেল সাহির শামশাদ মির্জা। ছবি: বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে পাকিস্তানের জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ কমিটির (সিজেসিএসসি) চেয়ারম্যান জেনারেল সাহির শামশাদ মির্জার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল।

আজ মঙ্গলবার সেনাসদরে সেনাবাহিনীর প্রধানের সঙ্গে এই সৌজন্য সাক্ষাৎ হয় বলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে জানানো হয়েছে।

সেখানে বলা হয়, সাক্ষাৎকালে পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা খাতে সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা হয়।

এ ছাড়া যৌথ সামরিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও পরিদর্শনের মাধ্যমে সামরিক সম্পর্ক সম্প্রসারণের সম্ভাবনা নিয়েও তাঁরা মতবিনিময় করেন।

সম্পর্কিত

শিক্ষার্থীদের অর্থ আত্মসাৎ: বিএসবির খায়রুল বাশারকে আদালতে মারধর

কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে এলজিইডির প্রকৌশলীসহ চারজনের নামে মামলা

ইনু-হানিফের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের আদেশ ২ নভেম্বর

জুলাই সনদ নিয়ে গণভোট কবে, সুপারিশে যা বলল ঐকমত্য কমিশন

বিসিএসে রিপিট ক্যাডারে নিয়োগের পথ বন্ধ

সংবিধানিক পরিষদ ৯ মাসে না পারলে ‘স্বয়ংক্রিয়ভাবে’ সংবিধানে যুক্ত হবে সংস্কার প্রস্তাব

এস আলম গ্রুপের আরও ৪৬৯ একর জমি ক্রোকের নির্দেশ

ডিসেম্বরের মধ্যে পর্যাপ্ত ‘বডি ওর্ন ক্যামেরা’ কিনতে প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশ

কক্সবাজার বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের জরুরি অবতরণও করা যাবে না

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের খসড়া আদেশে যা আছে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা