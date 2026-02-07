হোম > জাতীয়

সুজনের সংবাদ সম্মেলন

প্রার্থীদের বড় অংশই স্বল্প আয়ের, ধনী প্রার্থী কোন দলে কত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে সুজনের সংবাদ সম্মেলন। ছবি: সংগৃহীত

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা প্রার্থীদের বড় একটি অংশই স্বল্প আয়ের। সুশাসনের জন্য নাগরিক–সুজনের সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, নির্বাচনে অংশ নেওয়া ২ হাজার ২৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪১ শতাংশ বা ৮৩২ জন প্রার্থীর বার্ষিক আয় ৫ লাখ টাকার নিচে। অন্যদিকে, বার্ষিক কোটি টাকার বেশি আয় করেন এমন প্রার্থীর সংখ্যা ৯৫ জন।

আজ শনিবার সকালে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে ‘নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য উপস্থাপন’ শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে সুজন এসব তথ্য তুলে ধরে।

সংবাদ সম্মেলনে সুজনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক দিলীপ কুমার সরকার প্রার্থীদের হলফনামা বিশ্লেষণ করে আয়ের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তাঁর দেওয়া তথ্যমতে:

৫ লাখ টাকার নিচে: ৮৩২ জন (৪১ %)।

৫ লাখ থেকে ২৫ লাখ টাকা: ৭৪১ জন।

২৫ লাখ থেকে ৫০ লাখ টাকা: ১৩২ জন।

৫০ লাখ থেকে ১ কোটি টাকা: ৭১ জন।

১ কোটি টাকার ওপরে: ৯৫ জন।

তথ্য দেননি: ১৫৫ জন প্রার্থী তাঁদের আয়ের ঘর পূরণ করেননি।

সুজন জানায়, কোটিপতি প্রার্থীদের মধ্যে ৫১ জনই বিএনপির মনোনীত। এ ছাড়া ২৫ জন স্বতন্ত্র এবং ৫ জন জাতীয় পার্টির প্রার্থীও কোটিপতি।

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তুলনায় এবার কোটিপতি ও অতি স্বল্প আয়ের প্রার্থীর হার কিছুটা কমেছে। গত নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ছিলেন ৮ দশমিক ৭৭ শতাংশ, যা এবার কমে দাঁড়িয়েছে ৪ দশমিক ৫৯ শতাংশে। একইভাবে ৫ লাখ টাকার কম আয়ের প্রার্থীর হার ৪৫ শতাংশ থেকে কমে ৪১ শতাংশ হয়েছে।

শীর্ষ ১০ ধনী প্রার্থী

সুজনের তথ্যে শীর্ষ ১০ জন আয়কারীর তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এই তালিকার প্রথম ১০ জনের মধ্যে ৬ জনই বিএনপির প্রার্থী। শীর্ষ তিন আয়কারী হলেন:

১. জাকারিয়া তাহের (কুমিল্লা–৮, বিএনপি) : বার্ষিক আয় প্রায় ৬০ কোটি টাকা (তালিকার শীর্ষে)।

২. মো. আসাদুল ইসলাম (টাঙ্গাইল–১, স্বতন্ত্র) : বার্ষিক আয় প্রায় ৪০ কোটি টাকা।

৩. জাকির হোসেন পাটওয়ারী (লক্ষ্মীপুর–১, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ) : বার্ষিক আয় প্রায় ১৯ কোটি টাকা।

তালিকায় পরবর্তী অবস্থানে আছেন যথাক্রমে মির্জা আব্বাস (বিএনপি, ৯ কোটির বেশি), সালাউদ্দিন আলমগীর (স্বতন্ত্র, ৮ কোটির বেশি), সালাহউদ্দিন আহমদ (বিএনপি), মো. জসীম উদ্দিন (বিএনপি), কায়সার কামাল (বিএনপি), শফিকুল ইসলাম রাহী (স্বতন্ত্র) এবং রেদোয়ান আহমেদ (বিএনপি)। তাঁদের সবার আয় ৪ থেকে সাড়ে ৬ কোটি টাকার মধ্যে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সুজন সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার ও কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ আবু নাসের বখতিয়ার আহমেদ। তাঁরা হলফনামার তথ্যের স্বচ্ছতা এবং প্রার্থীদের আয়ের উৎস নিয়ে জনসচেতনতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সম্পর্কিত

কারাবন্দী সাবেক মন্ত্রী রমেশ চন্দ্র সেন মারা গেছেন

পার্বত্য ৩ জেলা: দুর্গম ভোটকেন্দ্রে হেলিকপ্টারে যাবে সরঞ্জাম, বাড়তি নিরাপত্তা

হাদি হত্যার তদন্ত চেয়ে ৮ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘে চিঠি পাঠাবে অন্তর্বর্তী সরকার

ভোট পড়বে ৫৫ শতাংশ, ধারণা ইসি আনোয়ারুল ইসলামের

জলকামান-সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে সরকারি কর্মচারীদের সরিয়ে দিল পুলিশ

ব্রিটেনের প্রবাসী বাংলাদেশিরা জাতীয় নির্বাচনে কতটা প্রভাব রাখবেন

প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি

সরকারি কর্মচারীদের যমুনার সামনে অবস্থান, সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়েও সরাতে পারছে না পুলিশ

পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিলেন ৩৬৪৭ কারাবন্দী

মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপারসন হলেন বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা