হোম > জাতীয়

হজের খরচ কমছে, সর্বনিম্ন প্যাকেজ ৪ লাখ ৬৭ হাজার

আয়নাল হোসেন, ঢাকা 

ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ থেকে আগামী বছর (২০২৬) পবিত্র হজ পালনের খরচ সামান্য কমছে। আগামী বছর হজের সর্বনিম্ন প্যাকেজের প্রস্তাবিত মূল্য ধরা হয়েছে ৪ লাখ ৬৭ হাজার টাকা। উড়োজাহাজ ভাড়াও আগের চেয়ে প্রায় ১৩ হাজার টাকা কমছে। বাড়ছে স্বাস্থ্যবিমার টাকার পরিমাণ।

ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। আজ রোববার বিকেলে সচিবালয়ে আগামী বছরের হজ প্যাকেজ ও গাইডলাইন ঘোষণা করা হবে বলে জানা গেছে।

মন্ত্রণালয়ের সূত্র বলেছে, সরকার আগামী বছরের জন্য তিনটি হজ প্যাকেজ ঘোষণা করছে। প্রথম প্যাকেজ পবিত্র মসজিদুল হারাম থেকে ৭০০ মিটারের মধ্যে, এই প্যাকেজের প্রস্তাবিত মূল্য ৬ লাখ ৯০ হাজার টাকা। পবিত্র মসজিদুল হারামের ১ দশমিক ৭ কিলোমিটারের মধ্যে থাকার দ্বিতীয় প্যাকেজের প্রস্তাবিত মূল্য ৫ লাখ ৫৮ হাজার টাকা। আজিজিয়া এলাকায় থাকার তৃতীয় প্যাকেজের প্রস্তাবিত মূল্য ৪ লাখ ৬৭ হাজার টাকা। একটি প্যাকেজ সরকার নির্ধারণ করবে। অন্য দুটি প্যাকেজ অনুমোদিত হজ এজেন্সিগুলো নির্ধারণ করবে।

ধর্ম মন্ত্রণালয় সূত্র আরও জানায়, আগামী বছর হজ পালনের জন্য জনপ্রতি উড়োজাহাজ ভাড়া পড়বে ১ লাখ ৫৪ হাজার ৮৩০, যা এ বছর ছিল ১ লাখ ৬৭ হাজার ৮২০ টাকা। তবে এ বছর হাজিদের জনপ্রতি স্বাস্থ্যবিমা ছিল ২১ সৌদি রিয়াল, যা আগামী বছর বেড়ে হচ্ছে ১৫০ সৌদি রিয়াল।

আজ বিকেল ৫টায় অন্তর্বর্তী সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন সচিবালয়ে হজ এজেন্সি মালিক ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠক করে আগামী বছরের হজ প্যাকেজ ঘোষণা করবেন। উড়োজাহাজ ভাড়া কমানোর জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয় এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা দফায় দফায় বৈঠক করে ভাড়া নির্ধারণ করেছেন।

ধর্ম মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, আগামী বছর হজ পালনের জন্য আগ্রহীদের প্রাথমিক নিবন্ধন শুরু হয় গত ২৭ জুলাই। আগামী ১২ অক্টোবর প্রাথমিক নিবন্ধন শেষ হচ্ছে। ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা জমা দিয়ে প্রাথমিক নিবন্ধনের জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। গতকাল শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে যেতে প্রাক্-প্রাথমিক নিবন্ধন করেছেন ৯৫৪ এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রাক্-প্রাথমিক নিবন্ধন করেছেন ১ হাজার ১৩৫ জন। আগামী বছর সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় মোট ১ লাখ ২৭ হাজার ১৯৮ জন বাংলাদেশি পবিত্র হজ পালনে সৌদি আরবে যেতে পারবেন।

হজ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (হাব) মহাসচিব ফরিদ আহমেদ মজুমদার আজকের পত্রিকাকে বলেন, বিগত সরকারের আমলে অযৌক্তিকভাবে উড়োজাহাজের ভাড়া নির্ধারণ করা হতো। এ কারণে হজের খরচ অনেক বেড়েছিল। আগামী বছর যাতে উড়োজাহাজের ভাড়া যৌক্তিক পর্যায়ে থাকে, সে জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে। উড়োজাহাজের ভাড়া কমলে সাধারণ মানুষও হজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেবেন বলে তিনি মনে করেন।

২০২৫ সালে সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্যাকেজ মূল্য ছিল (মসজিদুল হারামের আশপাশের ৩ কিলোমিটারের মধ্যে বাড়ি) ৪ লাখ ৭৮ হাজার ২৪২ এবং অপর প্যাকেজে (মসজিদুল হারামের আশপাশের দেড় কিলোমিটারের মধ্যে বাড়ি) ৫ লাখ ৭৫ হাজার ৬৮০ টাকা।

সম্পর্কিত

প্রথম দিনে সুশীলসমাজ ও শিক্ষকদের সঙ্গে বসছে ইসি

পুলিশের ভাঙা মনোবলে নতুন উপসর্গ ভয়

জুলাই সনদ বাস্তবায়নে সরকারকে দুটি প্রস্তাব দেবে কমিশন

৭৩ দেশি পর্যবেক্ষক সংস্থাকে নিবন্ধন দিতে চায় ইসি

খাগড়াছড়িতে স্কুলছাত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ দায়মুক্তির সংস্কৃতির প্রতিফলন: এমজেএফ

প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে মিডিয়া ফ্লোটিলায় যোগ দিচ্ছেন আলোকচিত্রী শহিদুল আলম

তথ্য কমিশন গঠনে দেরি সরকারের অন্যতম ব্যর্থতা: টিআইবি

সেপ্টেম্বর মাসে দেশে তৃতীয় বারের মতো ভূমিকম্প

সারা দেশে পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় ৪৩০ প্লাটুন বিজিবি

নখদন্তহীন-মেরুদণ্ডহীন মানবাধিকার কমিশন চাই না: দেবপ্রিয়
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা