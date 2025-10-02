হোম > জাতীয়

প্রভু হে, একটি জলযান হলেও সৈকতে ভিড়তে দাও: আজহারী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

মিজানুর রহমান আজহারী। ছবি: সংগৃহীত

ফিলিস্তিনের গাজায় মানবিক সাহায্য বহনকারী গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে একটি আবেগঘন পোস্ট দিয়েছেন জনপ্রিয় ইসলামী বক্তা মিজানুর রহমান আজহারী। আজ বৃহস্পতিবার ফেসবুকে আজহারী লিখেছেন, ‘প্রভু হে! একটি জলযান হলেও, তুমি সৈকতে ভিড়তে দাও। অভুক্ত ভাই-বোনেরা অধীর আগ্রহে তাদের অপেক্ষা করছে।’

আজহারীর এই স্ট্যাটাস মূলত সেই ফ্লোটিলার নিরাপদ যাত্রা ও গাজায় সফলভাবে পৌঁছানোর জন্য এক হৃদয়গ্রাহী প্রার্থনা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার পোস্টটি ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। হাজারো লাইক, কমেন্ট ও শেয়ারের মাধ্যমে নেটিজেনরা ফিলিস্তিনের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিচ্ছেন।

দীর্ঘদিনের ইসরায়েলি অবরোধে গাজায় খাদ্য, ওষুধসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর তীব্র সংকট তৈরির প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন ও মানবাধিকারকর্মীদের নিয়ে গঠিত ‘সুমুদ ফ্লোটিলা’ নৌযানের বহর গাজায় গিয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এই বহরের একটি ছাড়া সবকটি জাহাজকে আটক করেছে ইসরায়েল।

গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার প্রথম বহর ৩১ আগস্ট স্পেনের বার্সেলোনা থেকে যাত্রা শুরু করে। এরপর ১৩ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর তিউনিসিয়া ও ইতালির সিসিলি দ্বীপ থেকে আরও নৌযান এই বহরে যুক্ত হয়। এ ছাড়া গ্রিসের সাইরাস দ্বীপ থেকে পরবর্তী সময়ে আরও কিছু নৌযান ত্রাণ নিয়ে বহরে যুক্ত হয়। গাজার অবরোধ ভেঙে মানবিক সাহায্য পৌঁছাতে যাওয়া এই বহরে ৪০টিরও বেশি জাহাজ রয়েছে।

