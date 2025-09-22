বলাকার সামনে বিমানের চাকরিচ্যুত কর্মীদের বিক্ষোভ

চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের প্রধান কার্যালয় বলাকা ভবনের সামনে বিক্ষোভ করেছেন চাকরিচ্যুত বেশ কয়েকজন অস্থায়ী কর্মচারী। আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) সকালে তাঁরা বিক্ষোভ করেন।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) বোসরা ইসলাম এক বিজ্ঞপ্তিতে বিক্ষোভের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
বোসরা ইসলাম জানান, এ কর্মচারীদের অনেকেই যাত্রী হয়রানি, কার্গোর মালামাল চুরি, দীর্ঘদিন কর্মস্থলে অনুপস্থিতি, মানব পাচার কিংবা স্বর্ণ চোরাচালানের মতো অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এসব গুরুতর অভিযোগের ভিত্তিতে বিধি অনুসারে তাঁদের অস্থায়ী চাকরি থেকে অব্যাহতি (ডিসকন্টিনিউ) দেওয়া হয়েছিল।
বিমানের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, বৈষম্যের শিকার কর্মচারীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। চাকরিচ্যুত কর্মীরা চাইলে আবেদন জমা দিয়ে কমিটির মাধ্যমে তাঁদের বিষয়টি পর্যালোচনা করাতে পারেন। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি আবেদন নিষ্পত্তি হয়েছে এবং অবশিষ্ট আবেদনও যথাসময়ে নিষ্পত্তি করা হবে।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যাত্রী হয়রানি, চোরাচালান ও মানব পাচারের মতো অপরাধের বিরুদ্ধে তারা জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে আসছে এবং ভবিষ্যতেও এই অবস্থান থেকে সরে আসবে না।
বিমান কর্তৃপক্ষ চাকরিচ্যুত কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, তারা যেন বলাকা ভবনসহ বিমানের যেকোনো স্থাপনার স্বাভাবিক কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি না করেন। অন্যথায় কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেবে।