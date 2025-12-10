হোম > জাতীয়

‘নিরামিষ ক‍্যাপশনে’ আসিফ-মাহফুজকে শুভকামনা জানালেন ফারুকী, অরিজিনাল ক‍্যাপশন বললেন পারসোনালি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: সংগৃহীত

অন্তর্বর্তী সরকার থেকে পদত্যাগ করা দুই ছাত্র উপদেষ্টাকে শুভকামনা জানিয়েছেন সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। তবে সরকারের মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকার কারণে ‘হিউমার’ করতে না পারার আক্ষেপও প্রকাশ করেছেন তিনি।

আজ বুধবার এক ফেসবুক পোস্টে মোস্তফা সরয়ার ফারুকী স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ এবং তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলমকে ভবিষ‍্যতের জন‍্য শুভকামনা জানান। ওই পোস্টে আসিফ ও মাহফুজের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ও হাস্যোজ্জ্বল ছবিও যুক্ত করেন তিনি।

পোস্টে মোস্তফা সরয়ার ফারুকী লেখেন, ‘পদে থাকার সবচেয়ে বড় বিপদ হইতেছে হিউমার করতে পারি না। তো সেই জন‍্য একটা নিরামিষ ক‍্যাপশন দিয়াই ছাড়তে হইলো পোস্টটা। ভবিষ‍্যতের জন‍্য শুভকামনা, ব্রাদারস!’

ফারুকী ফুটনোট দিয়ে আরও লেখেন, ‘অরিজিনাল ক‍্যাপশন কি দিতে চাইছিলাম সেটা অবশ‍্য ওদের দুইজনকে পারসোনালি বলছি।’

সম্পর্কিত

১৬ ডিসেম্বর চালু হবে এন‌ইআইআর, অনিবন্ধিত মোবাইল ফোন নিবন্ধন করা যাবে মার্চ পর্যন্ত

ভারত হাসিনাকে ফেরত না দিলে বাংলাদেশের করার কিছু নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

সম্পদের হিসাব দিয়েছি, কূটনৈতিক পাসপোর্ট ক্যানসেল করেছি: আসিফ মাহমুদ

প্রধান বিচারপতির সঙ্গে জার্মান রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

বিজয় দিবস উপলক্ষে সাজা মওকুফে মুক্তি পাচ্ছেন পাঁচ বন্দী

জয়কে হাজির হতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ

বিদেশি আইনজীবী চান আনিসুল–সালমান

আইজিপির সঙ্গে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

এত অল্প সময়ে তোমরা যা দিয়েছ, তা জাতি কখনো ভুলবে না—আসিফ-মাহফুজকে ড. ইউনূস

আসিফ ও মাহফুজের পদত্যাগপত্র কার্যকর তফসিল ঘোষণার পর: প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা