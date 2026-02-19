দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে গণ-ইফতারে অংশ নিলেন প্রতিমন্ত্রী নুর

গণঅধিকার পরিষদ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে গণ-ইফতারে অংশগ্রহণ করেছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুর।
আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর আল রাজী কমপ্লেক্সের সামনে গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই গণ-ইফতার কর্মসূচিতে তিনি অংশ নেন। এ সময় দলীয় নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও ইফতারে অংশগ্রহণ করেন।
গণঅধিকার পরিষদ জানায়, প্রতিবছরের মতো এবারও পুরো রমজান মাসজুড়ে গণ-ইফতার কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। চলতি বছর এই কার্যক্রম পরিচালনা করছে গণঅধিকার পরিষদ ঢাকা মহানগর দক্ষিণ। রমজান মাসব্যাপী এ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।