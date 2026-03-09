হোম > জাতীয়

ভোটের ফল চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে আরও ৫ প্রার্থী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটের ফল চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে আবেদন করেছেন আরও পাঁচ প্রার্থী। এর মধ্যে বিএনপির চারজন। অপরজন এলডিপির প্রার্থী।

আজ সোমবার ওই প্রার্থীদের আবেদন শুনানির জন্য গ্রহণ করে ওই সব আসনের ব্যালটসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি মো. জাকির হোসেনের একক বেঞ্চ।

বিএনপির চার প্রার্থী হলেন কুমিল্লা-১১ আসনের মো. কামরুল হুদা, ময়মনসিংহ-২ আসনের মোতাহার হোসেন তালুকদার, চাঁদপুর-৪ আসনের মো. হারুনুর রশীদ এবং সিরাজগঞ্জ-৪ আসনের এম আকবর আলী। এ ছাড়া চট্টগ্রাম-১৪ আসনের এলডিপি প্রার্থী ওমর ফারুকও আবেদন করেছেন হাইকোর্টে।

গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশের ৪৯ ধারা অনুযায়ী নির্বাচনী অনিয়ম সংক্রান্ত আবেদন শুনানির জন্য নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল গঠন করে দেন প্রধান বিচারপতি। যার এখতিয়ার দেওয়া হয় যা বিচারপতি মো. জাকির হোসেনকে।

সম্পর্কিত

জাকাত বোর্ড পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত

ফয়সালকে আটকের বিষয়ে ঢাকাকে এখনো কিছু জানায়নি ভারত: পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

ক্রিপ্টোকারেন্সি কেনাবেচা: ৬১ জনের ৪৪৫ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

থার্ড টার্মিনাল দ্রুত চালু করতে জাইকার সহযোগিতা চাইল সরকার

জ্বালানি তেলের সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখতে ডিসিদের ভ্রাম্যমাণ আদালত চালানোর নির্দেশ

পাইলট পর্যায়ে ফ্যামিলি কার্ড পাচ্ছে ৩৭ হাজার ৫৬৪ পরিবার

বিমানের দোহা শারজাহ কুয়েত দাম্মাম ফ্লাইট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ

এবারের গাজা ফ্লোটিলায় থাকবে বাংলাদেশের জাহাজ

ইরান-ইসরায়েল সংঘাত দীর্ঘস্থায়ী হলে রেমিট্যান্স কমার শঙ্কা ব্যাংকমালিকদের

এক ব্যক্তিকে একাধিকবার স্বাধীনতা পুরস্কার দেওয়ার পথ খুলল সরকার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা