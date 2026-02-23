পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন। ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের ভ্যারিফায়েড ফেসবুক পেজে আজ সোমবার এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
দূতাবাসের পোস্টে বলা হয়, সাক্ষাতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ড. খলিলুর রহমানকে অভিনন্দন জানান।
বৈঠকে রাষ্ট্রদূত বলেন, ‘আমাদের দুই দেশকে আরও নিরাপদ, শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করতে একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে পেরে আমি আনন্দিত।’
এর আগে গতকাল রোববার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা, পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হায়দার, চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন এবং সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ড. আব্দুল্লাহ জাফের এইচ বিন আবিয়াহ।