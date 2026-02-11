নির্বাচনী প্রচারের মিডিয়া কভারেজে ভারসাম্য রাখতে পারেনি গণমাধ্যম: মিডিয়া ওয়াচ

মূলধারার গণমাধ্যমগুলো রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রচারণামূলক সংবাদে গত ১৮ দিনে মিডিয়া কভারেজে জামায়াতে ইসলামীর চেয়ে তুলনামূলক বেশি গুরুত্ব দিয়েছে বিএনপিকে। ৯টি প্রিন্ট, ৫ টি অনলাইন ও ৭টি ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে মিডিয়া কভারেজের বিশ্লেষণে এমন পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন ‘মিডিয়া ওয়াচ বাংলাদেশ’-এর রিসার্চ কো-অর্ডিনেটর প্লাবন তারিক।
আসন্ন নির্বাচনের নির্বাচনী প্রচারের গত ২২ জানুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট ১৮ দিনের সংবাদ বিশ্লেষণ করে এ উপাত্ত প্রকাশ করা হয়েছে।
আজ বুধবার বেলা ১২টার দিকে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে মিডিয়া ওয়াচ বাংলাদেশ আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ‘নির্বাচনী প্রচারণা সংশ্লিষ্ট সংবাদের তুলনামূলক বিশ্লেষণের ডাটা প্রকাশ’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে এ চিত্র তুলে ধরা হয়।
দুটি দলের নির্বাচনী প্রচারমূলক কার্যক্রমের মোট ২১টি গণমাধ্যমের সংবাদ কভারেজের ১৮ দিনের তথ্য বিশ্লেষণ করেছে মিডিয়া ওয়াচ বাংলাদেশ।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়,৯টি প্রিন্ট গণমাধ্যমে বিএনপির নির্বাচনী সংবাদ প্রকাশ করেছে মোট ৭৪৭ টি, জামায়াতের ৩৬৪ টি। ২৩ জানুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রকাশিত ৯টি প্রিন্ট পত্রিকায় ছবি প্রকাশিত হয় বিএনপির ৬৬৬ টি, জামায়াতে ইসলামীর ৩৬২ টি। ২২ জানুয়ারি থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৫টি অনলাইন গণমাধ্যমে বিএনপির প্রচারের সংবাদ প্রকাশ করা হয় ১ হাজার ৪৯৮টি ও জামায়াতের ৮২৭ টি। ইলেকট্রনিক ছয়টি মিডিয়াতে (টিভি) সন্ধ্যা ও রাতের বুলেটিনে গড় প্রচার বিএনপির ১০৫ মিনিট ও জামায়াতে ইসলামীর ৫৪ মিনিট।
বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত গণমাধ্যম হলো—প্রিন্ট মিডিয়ার মধ্যে প্রথম আলো, দ্য ডেইলি স্টার, কালের কণ্ঠ, আমার দেশ, সমকাল, ইত্তেফাক, যুগান্তর, ইনকিলাব ও নয়াদিগন্তসহ মোট ৯ টি; ইলেকট্রনিক মিডিয়া—যমুনা টেলিভিশন, সময় টিভি, বিটিভি, নিউজ ২৪, চ্যানেল ২৪, বাংলা ভিশন, ডিবিসি (আংশিক) মোট ৭ টি। অনলাইন মিডিয়া বাসস বাংলা, বিডিনিউজ ২৪, ঢাকা পোস্ট, বাংলা ট্রিবিউন, জাগো নিউজসহ মোট ৫ টি।
২৩ জানুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রকাশিত পত্রিকায় নির্বাচনী প্রচারণার প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রথম আলো বিএনপিকে কভারেজ দিয়েছে ৬৫ টি, জামায়াতে ইসলামীকে ৩৬ টি; দ্য ডেইলি স্টার বিএনপিকে ৩৩ টি, জামায়াতে ইসলামীকে ২২ টি; সমকাল বিএনপিকে ৬৬ টি, জামায়াতে ইসলামীকে ২৯ টি; কালের কণ্ঠ বিএনপিকে ১০৫ টি, জামায়াতে ইসলামীকে ৩৫ টি; যুগান্তর বিএনপিকে ১২১ টি, জামায়াতে ইসলামীকে ৪৪ টি; আমার দেশ বিএনপিকে ৬৩ টি, জামায়াতে ইসলামীকে ৪২ টি; ইত্তেফাক বিএনপিকে ৮৯ টি, জামায়াতে ইসলামী ৩২ টি; ইনকিলাব বিএনপিকে ১২৯ টি, জামায়াতে ইসলামীকে ৩১ টি; নয়া দিগন্ত বিএনপিকে ৭৬ টি, জামায়াতে ইসলামীকে ৯৩টি কভারেজ দিয়েছে।
পত্রিকার প্রতিবেদনে ছবি প্রকাশে পরিমাণগত তথ্যে দেখা গেছে—২৩ জানুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রকাশিত পত্রিকায় ছবি প্রকাশ করে প্রথম আলো বিএনপির ৭৮টি ছবি, জামায়াতে ইসলামীর ৪৬ টি; দ্য ডেইলি স্টার বিএনপির ৫০ টি, জামায়াতে ইসলামীর ৩৩ টি; সমকাল বিএনপির ৭৫ টি, জামায়াতে ইসলামীর ৩৭ টি; কালের কণ্ঠ বিএনপির ৭৬ টি, জামায়াতে ইসলামীর ৩১ টি; যুগান্তর বিএনপির ৭৭ টি, জামায়াতে ইসলামীর ৩৮ টি; আমার দেশ বিএনপির ৫৪ টি, জামায়াতে ইসলামীর ৪০ টি; ইত্তেফাক বিএনপির ১০৪ টি, জামায়াতে ইসলামীর ৩০ টি; ইনকিলাব বিএনপির ৭৭ টি, জামায়াতে ইসলামীর ৩১ টি; নয়া দিগন্ত বিএনপির ৭৫ টি, জামায়াতে ইসলামীর ৭৬টি ছবি প্রকাশ করেছে।
২২ জানুয়ারি থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনলাইন গণমাধ্যমে প্রকাশিত নির্বাচনী প্রচারণার সংবাদ বাসস (বাংলা) বিএনপির ৪৩৩ টি, জামায়াতে ইসলামী ২১৩ টি; বিডিনিউজ ২৪ বিএনপি ২২৭ টি, জামায়াতে ইসলামী ৬৬ টি; ঢাকা পোস্ট বিএনপি ২৯৫ টি, জামায়াতে ইসলামী ১৭৯ টি; বাংলা ট্রিবিউন বিএনপি ১৪৭ টি, জামায়াতে ইসলামী ৮০ টি; জাগো নিউজ বিএনপি ৩৯৬ টি, জামায়াতে ইসলামী ২৮৯ টি।
বিশ্লেষণ অনুযায়ী ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সন্ধ্যা ও রাতের প্রধান বুলেটিনে প্রতিদিন গড় প্রচার সময় বরাদ্দের ভিত্তিতে গত ২২ জানুয়ারি থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রচারিত নির্বাচনী প্রচার সম্পর্কিত সংবাদের বিশ্লেষণ করেছে মিডিয়া ওয়াচ।
এই দুই সময়ের বুলেটিনে প্রতিদিনের গড় হিসাবে চ্যানেল ২৪ বিএনপি জোটের সংবাদ ১৫ মিনিট, জামায়াতে ইসলামী জোট ৭ মিনিট; সময় টিভি বিএনপি জোট ২০ মিনিট, জামায়াতে ইসলামী জোট ১০ মিনিট; বিটিভি বিএনপি জোট ও জামায়াতে ইসলামী জোট উভয়েই ১৫ মিনিট করে; নিউজ ২৪ বিএনপি জোট ২০ মিনিট, জামায়াতে ইসলামী জোট ৫ মিনিট; বাংলা ভিশন বিএনপি জোট ২০ মিনিট, জামায়াতে ইসলামী জোট ৭ মিনিট; ডিবিসি (আংশিক) বিএনপি জোট ১৫ মিনিট, জামায়াতে ইসলামী জোট ১০ মিনিট প্রচার করে।
সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে মিডিয়া ওয়াচ বাংলাদেশ-এর কো-অর্ডিনেটর প্লাবন তারিক বলেন, ‘মূলধারার কয়েকটি গণমাধ্যম বিশ্লেষণ করে আমরা চিত্রটি তুলে ধরেছি। কোনো গণমাধ্যমকে দোষারোপ করার জন্য আমরা এটি করিনি। প্রধান দুটি দল বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীকে নির্বাচন করে এ বিশ্লেষণ করা হয়।’ তিনি বলেন, ‘এই বিশ্লেষণের মূল উদ্দেশ্য হলো ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনী প্রচারণা কভারেজে কোন রাজনৈতিক দলকে কেমন কভারেজ দেওয়া হয়েছে তা পরিমাণগত উপাত্তের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা।’
গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে গণমাধ্যমের ভারসাম্যপূর্ণ ও নিরপেক্ষ ভূমিকা অপরিহার্য উল্লেখ করে প্লাবন তারিক বলেন, ‘আমাদের এই পরিমাণগত বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নির্বাচনী প্রচার কভারেজে অধিকাংশ গণমাধ্যম ভারসাম্য রাখতে পারেনি এবং বিএনপির প্রচারকে তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে।’