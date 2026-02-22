ড. ইউনূস যমুনা ছাড়বেন কবে, যা জানা গেল

অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ২৮ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনা ছাড়বেন। এরপর এই বাড়িতে উঠবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।
সরকারের দায়িত্বশীল একটি সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানে সরকার পতনের পর প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেওয়ার পর থেকে যমুনায় থাকছেন মুহাম্মদ ইউনূস। এই মাসের শেষ দিকে ড. ইউনূস গুলশানে তাঁর নিজ বাসভবনে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন বলে আজ রোববার ইউনূস সেন্টার জানিয়েছে।
সূত্র জানায়, মুহাম্মদ ইউনূস যমুনা ছাড়ার পর রাষ্ট্রীয় এই অতিথি ভবনকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বাসভবন হিসেবে প্রস্তুত করা হবে। এই সংস্কারকাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত গুলশানের বাড়িতে থাকবেন তারেক রহমান। পরে প্রধানমন্ত্রীর জন্য স্থায়ী বাসভবন নির্মাণ হলে সেখানে উঠবেন তিনি।
এদিকে, ১৮ মাস পর আজ নিজের পুরোনো কর্মস্থল ইউনূস সেন্টারে ফিরেছেন মুহাম্মদ ইউনূস। ইউনূস সেন্টারের এক ফেসবুক পোস্টে বলা হয়েছে, রোববার সকালে রাজধানীর মিরপুরে টেলিকম ভবনে ইউনূস সেন্টারে পৌঁছালে দীর্ঘদিনের সহকর্মীরা তাঁকে স্বাগত জানান। পরে তিনি গ্রামীণ সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন।
ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ৮ আগস্ট ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। ১৮ মাস পর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী নতুন সরকারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করে অন্তর্বর্তী সরকারের অধ্যায় শেষ হয়েছে।