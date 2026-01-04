সচিব হলেন ৩ কর্মকর্তা

তিনজন অতিরিক্ত সচিবকে সচিব পদে পদোন্নতি দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় আজ রোববার পৃথক প্রজ্ঞাপনে তাঁদের পদোন্নতির কথা জানিয়েছে।
পদোন্নতির পর সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. সাইদুর রহমান খানকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মহাপরিচালক মোহাম্মদ মিজানুর রহমানকে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব করা হয়েছে।
এ ছাড়া সচিব পদে পদোন্নতি পাওয়া তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ আলতাফ-উল-আলমকে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমির রেক্টর করা হয়েছে। সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমির রেক্টরের পদটি সচিব পদমর্যাদার।