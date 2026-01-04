হোম > জাতীয়

সচিব হলেন ৩ কর্মকর্তা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

তিনজন অতিরিক্ত সচিবকে সচিব পদে পদোন্নতি দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় আজ রোববার পৃথক প্রজ্ঞাপনে তাঁদের পদোন্নতির কথা জানিয়েছে।

পদোন্নতির পর সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. সাইদুর রহমান খানকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মহাপরিচালক মোহাম্মদ মিজানুর রহমানকে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব করা হয়েছে।

এ ছাড়া সচিব পদে পদোন্নতি পাওয়া তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ আলতাফ-উল-আলমকে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমির রেক্টর করা হয়েছে। সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমির রেক্টরের পদটি সচিব পদমর্যাদার।

সম্পর্কিত

ন্যাশনাল ব্যাংকের ৯০৩ কোটি টাকা আত্মসাৎ: বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরসহ ২৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা

এনইআইআর বন্ধ হবে না: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

শরীয়তপুরে খোকন দাস হত্যায় ৩ অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

সাবেক এমপি জুয়েল ও পরিবারের সদস্যদের ১২৩ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

১৫ বছরে বিচার বিভাগে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল: ভারপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি জেনারেল

ট্রাভেল এজেন্সি নিবন্ধন অধ্যাদেশ বাতিলের দাবি ব্যবসায়ীদের

ঘন কুয়াশায় ঢাকার ৮ ফ্লাইট নামল সিলেট-কলকাতা-হ্যানয়ে

২০২৫ সালে সড়কে নিহত ৯ হাজার ১১১

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন: মনোনয়নপত্র বাতিল হলো পাঁচ শতাধিক

অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধি: এলপিজির দামে নৈরাজ্য, অজুহাত আমদানি সংকট
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা