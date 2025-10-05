হোম > জাতীয়

১ জানুয়ারি থেকে সচিবালয় ‘সিঙ্গল ইউজ’ প্লাস্টিকমুক্ত হবে, আশা পরিবেশ উপদেষ্টার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সচিবালয়ে রোববার সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলেন পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। ছবি: আজকের পত্রিকা

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, সরকারি অফিসগুলোকে একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক থেকে সরিয়ে আনতে সচিবালয় দিয়েই যাত্রা শুরু করা হয়েছে। নিয়মিত মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আগামী ১ জানুয়ারি থেকে সচিবালয় সম্পূর্ণরূপে একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকমুক্ত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

আজ রোববার সচিবালয়ে একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের ব্যবহার নিষিদ্ধের ঘোষণার সময় সাংবাদিকের উপদেষ্টা এ কথা বলেন।

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান জানান, পানির বোতলসহ অন্যান্য একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের ব্যবহার ডিসেম্বরের মধ্যে বন্ধ করা হবে। দেশে এ ধরনের প্লাস্টিক আইনত নিষিদ্ধ না হলেও সরকার এটিকে নিরুৎসাহিত করছে। এরই মধ্যে বিভিন্ন দূতাবাস ও বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ক্যাম্পাসকে প্লাস্টিকমুক্ত ঘোষণা করেছে।

এর আগে আজ সকালে সচিবালয়ের ২ ও ৫ নম্বর প্রবেশপথে একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের ব্যবহার নিষিদ্ধের ঘোষণার বাস্তবায়ন তদারকি করেন পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ।

এ সময় কর্মকর্তাদের কাছ থেকে প্লাস্টিক ব্যাগ ও ফাইল সংগ্রহ করে তাঁদের কাপড়ের বিকল্প ব্যাগ সরবরাহ করা হয়। সচিবালয়ের ভেতরে সচেতনতামূলক পোস্টার, বোর্ড ও স্ট্যান্ডিং পরিদর্শনের পাশাপাশি পর্যটন করপোরেশনের ক্যাফেটেরিয়া ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ক্যানটিনও ঘুরে দেখেন ফারহিনা আহমেদ।

এ ছাড়া সচিবালয়ের সব প্রবেশপথে পুলিশ সদস্যরা সার্বক্ষণিকভাবে একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক বহন রোধে তল্লাশি চালান।

