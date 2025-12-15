হোম > জাতীয়

আইনশৃঙ্খলার অবনতি হলো কোথায়? মাঝেমধ্যে দু-একটা খুনখারাবি হয়: সিইসি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

এ এম এম নাসির উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশে সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন। ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলার ঘটনায় আওয়ামী লীগ নেতা আহসান উল্লাহ মাস্টার ও সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়ার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেছেন, ‘বাংলাদেশে এটা নতুন কিছু না।’

আজ ‎‎সোমবার সকালে গুলশানে ইয়ুথ ভোটার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এমন মন্তব্য করেন। ‎ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী হাদির ওপর হামলাকে ‘বিচ্ছিন্ন ঘটনা’ বলে আখ্যা দেন তিনি।

‎আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি সুষ্ঠু ভোটের বাধা হবে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে সিইসি বলেন, ‘আইনশৃঙ্খলার অবনতি হলো কোথায়? মাঝেমধ্যে দু-একটা খুনখারাবি হয়। হাদির একটা ঘটনা হয়েছে। আমরা এগুলোকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে করি। এই ধরনের ঘটনা তো সব সময়ই ছিল। অতীতেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে।’

প্রয়াত আওয়ামী লীগ নেতা আহসান উল্লাহ মাস্টার ও সাবেক অর্থমন্ত্রী কিবরিয়ার প্রসঙ্গ টেনে সিইসি বলেন, এ ধরনের ঘটনা তো সব সময় ছিল। এ ধরনের ঘটনা হয় বাংলাদেশে, এটা নতুন কিছু না।

সিইসি আরও বলেন, ‘আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বরং উন্নতি হয়েছে। ৫ আগস্ট ২০২৪-এর সঙ্গে তুলনা করুন। যখন থানাগুলো ইনঅ্যাক্টিভ ছিল। পুলিশ স্টেশনে ওয়ার্ক করছিল না। এখন তো অনেক উন্নতি হয়েছে ইনশা আল্লাহ। আমরা তো শান্তিতে চলাফেরা করতে পারছি। শান্তিতে ঘুমাতে পারছি। আমরা গতকালই আমাদের শীর্ষ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে বৈঠক করেছি এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছি। ইনশা আল্লাহ, আমাদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তারা নিশ্চিত করেছে যে, নির্বাচনের সময় পর্যন্ত শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে এবং সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন আয়োজনে তারা সক্ষম।’

