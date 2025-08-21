হোম > জাতীয়

মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে জাতিসংঘের প্রতিবেদনকে ‘ঐতিহাসিক দলিল’ হিসেবে ঘোষণার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তরের ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং প্রতিবেদনকে ‘ঐতিহাসিক দলিল’ হিসেবে ঘোষণা করতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে প্রতিবেদনটি সংরক্ষণ করতে ‘জুলাই রেভল্যুশন-২০২৪’ হিসেবে গেজেট আকারে প্রকাশ করতে বলা হয়েছে।

এ-সংক্রান্ত রিটের পরিপ্রেক্ষিতে জারি করা রুল যথাযথ ঘোষণা করে আজ বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি সৈয়দ জাহেদ মনসুরের বেঞ্চ এ রায় দেন।

ফ্যাসিবাদী শাসন টিকিয়ে রাখা ও গণহত্যায় দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা চেয়ে গত বছরের ১৩ আগস্ট রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. তানভীর আহমেদ। প্রাথমিক শুনানির পর ওই সময় রুল জারি করেন হাইকোর্ট।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তরের তথ্যানুসন্ধান দল এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রতিবেদন দেয়।

জাতিসংঘের ওই প্রতিবেদন যুক্ত করে গত মে মাসে সম্পূরক আবেদন করেন রিটকারী। এতে আবারও রুল জারি করেন হাইকোর্ট।

রিটের পক্ষে আইনজীবী তানভীর আহমেদ নিজেই শুনানি করেন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মুহাম্মদ শফিকুর রহমান।

আইনজীবী তানভীর আহমেদ বলেন, রায় বাস্তবায়ন নিয়ে তিন মাসের মধ্যে অগ্রগতি প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

