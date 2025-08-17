হোম > জাতীয়

উপদেষ্টা ফারুকী ‘অতিরিক্ত কাজের চাপে’ অসুস্থ, হাসপাতালে ভর্তি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরওয়ার ফারুকী। ফাইল ছবি

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বর্তমানে তিনি রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তিনি শঙ্কামুক্ত আছেন। অতিরিক্ত কাজের চাপেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।

আজ রোববার মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, কক্সবাজারে মন্ত্রণালয়ের একটি ওয়ার্কশপে উপস্থিত থাকাকালীন উপদেষ্টা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে দ্রুত ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, অতিরিক্ত কাজের চাপের কারণেই তিনি অসুস্থ হয়েছিলেন।

আজ বেলা ৩টায় হাসপাতালে চিকিৎসকদের একটি বোর্ড মিটিং বসার কথা রয়েছে। এই মিটিংয়ে তাঁর চিকিৎসার বিষয়ে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা হবে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য অফিসার মাহবুবুর রহমান তুহিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য সূত্র ছাড়া অন্য কোনো তথ্যে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

