হোম > জাতীয়

যুদ্ধ পরিস্থিতি, সাশ্রয়ী হয়ে চলতে হবে: বিদ্যুৎমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে বিদ্যুৎমন্ত্রী। ছবি: আজকের পত্রিকা

চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও নানা রকম সংকট হতে পারে উল্লেখ করে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেছেন, এই পরিস্থিতি সাশ্রয় ও রেশনিংয়ের মাধ্যমে মোকাবিলা করতে হবে।

আজ বুধবার সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন মন্ত্রী।

এ সময় ইকবাল হাসান মাহমুদ বলেন, ‘মিডলইস্টের এই ঘটনায় সারা বিশ্বে জ্বালানির ক্রাইসিস সৃষ্টি হয়েছে। আমাদেরও শর্টেজ হয়ে গেছে। যুদ্ধ যত দিন থাকবে, ক্রাইসিস তত দিন থাকবে। আমাদের যতটুকু সম্ভব সাশ্রয়ী হয়ে চলতে হবে। আমরা স্পট পারচেজের চেষ্টা করছি, কিন্তু তেমন কোনো রেসপন্স পাচ্ছি না। আমরা ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট করছি। এই সংকট বাংলাদেশের একার নয়, ভারত-পাকিস্তান সব দেশেই এই সংকট। যাতে কোনো বিপর্যয় না হয়, আমরা একটা বিরাট ক্রাইসিসের মধ্যে আছি এবং এটা ইউক্রেন যুদ্ধ থেকেও বড় ক্রাইসিস; সবাইকে মিলে এই ক্রাইসিস মোকাবিলা করতে হবে।’

তবে পরিস্থিতি খুব একটা নাজুক হবে না বলে আশ্বস্ত করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, ঈদের ছুটি পর্যন্ত চালিয়ে নিতে পারলে আর সংকট হবে না। ঈদের ছুটিতে ডিমান্ড কমে যাবে। লোডশেডিং অত বেশি হবে না। যা হবে সহনীয়ই হবে।

যুদ্ধের ফলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দাম বাড়বে কি না, এর সরাসরি উত্তর দেননি মন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘আমরা রেশনিং করার চেষ্টা করছি। হঠাৎ করে ডিজেল সেল বেড়ে গেছে। এই ডিজেল ওপারে চলে যাচ্ছে। কারণ, ওখানে দাম বেশি। এ জন্য বিজিবি ও ডিসিদের কঠোর হতে বলেছি। সীমান্ত এলাকায় ডিজেল বিক্রি রেশনিং করছি। প্রধানমন্ত্রীকে আমরা প্রতিদিন পরিস্থিতি আপডেট করছি।’

সম্পর্কিত

বগুড়া-সিলেটসহ ছয় জেলায় এসপি রদবদল

ঈদযাত্রায় যানজটমুক্ত সড়ক নিশ্চিতের নির্দেশ মন্ত্রীর

ই-হেলথ কার্ড চালুর নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বাতিল হওয়া ফ্লাইটের যাত্রীরা টিকিট পাবেন বিনা মূল্যে

১৪ কোটি আত্মসাৎ, ফারইস্ট ইসলামী লাইফের সাবেক চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

পয়লা বৈশাখের মধ্যেই কৃষক কার্ড: কৃষিমন্ত্রী

পাঁচ দিনে শাহজালালে বাতিল ১৭৩ ফ্লাইট

আটকে পড়া বাংলাদেশিদের ফেরাতে ঢাকা-চট্টগ্রাম-আবুধাবি-ঢাকা বিশেষ ফ্লাইট ইউএস-বাংলার, যাত্রা সন্ধ্যায়

উপদেষ্টা নজরুল ইসলাম ও রিজভীর দায়িত্ব বাড়ল

৮ প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর পুনর্বণ্টন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা