বিচার বিভাগীয় সচিবালয় গঠনের প্রস্তাব যাচ্ছে উপদেষ্টা পরিষদে: আসিফ নজরুল

বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় গঠনের প্রস্তাব কয়েক সপ্তাহের মধ্যে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উত্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। আজ বুধবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ তথ্য জানান।
আইন উপদেষ্টা বলেন, ‘সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা বিচার বিভাগীয় সংস্কার কমিশনের অন্যতম প্রস্তাব ছিল। প্রধান বিচারপতির সংস্কার ভাবনার মধ্যেও এটা আছে। আমরা এ লক্ষ্যে অনেক দূর কাজ করেছি। কিছু বিষয়ে এখনো কিছু মতভিন্নতা আছে। সেটা নিয়ে আরেকটু আলাপের প্রয়োজন রয়েছে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অধ্যাদেশটা (খসড়া) উপদেষ্টা পরিষদে পেশ করা হবে।’
অধ্যাদেশের খসড়া উপদেষ্টা পরিষদ অনুমোদন করলে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেই বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় গঠন করা যাবে বলে জানান আইন উপদেষ্টা।
আসিফ নজরুল বলেন, ‘আমরা আগের সরকারের আমলে দেখতাম, সরকারি দলের লোকেরা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের লোকজনকে হুমকি দিত। আর এখন উপদেষ্টা পরিষদে থাকা লোকজনকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও পক্ষ থেকে ইচ্ছামতো যা মুখে আসে, সমালোচনা করা হচ্ছে। এটা ভালো গণতান্ত্রিক উত্তরণ বলা যায়। তবে যাঁরা রাজনৈতিক দলে আছেন, তাঁদেরও বলে রাখি, একই ধরনের কথাবার্তা কেউ আপনাদের উদ্দেশে বললে, সেটা শোনার মানসিকতাও আপনাদের থাকতে হবে।’
নির্বাচন নিয়ে এক প্রশ্নে আইন উপদেষ্টা বলেন, ‘সরকারের পক্ষ থেকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে আমরা জাতীয় নির্বাচন করার ব্যাপার বদ্ধপরিকর। এটা নিয়ে কোনো রকম দ্বিতীয় চিন্তা আমরা কথা প্রসঙ্গেও আলোচনা করি না।’