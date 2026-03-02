সংসদে রাষ্ট্রপতিকে ভাষণদানে বিরত রাখতে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুলাই অভ্যুত্থানের স্পিরিট সমুন্নত রাখতে সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশনে রাষ্ট্রপতিকে ভাষণ দান থেকে বিরত রাখতে প্রধানমন্ত্রী বরাবর চিঠি দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার ব্যারিস্টার এ এস এম শাহরিয়ার কবির এ চিঠি দেন।
চিঠিতে একজন সংসদ সদস্যকে স্পিকার নির্বাচন করে সেই স্পিকার দিয়ে সংসদ অধিবেশন আহ্বান ও ভাষণ দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর সুবিধামতো ব্যবস্থা নিতেও চিঠিতে অনুরোধ করা হয়েছে।
এর আগে এই বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্টদের লিগ্যাল নোটিশও পাঠিয়েছেন এই আইনজীবী।