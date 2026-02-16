হোম > জাতীয়

আগামীকাল জাতীয় সংসদ এলাকায় ড্রোন উড্ডয়ন নিষিদ্ধ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ফাইল ছবি

নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে জাতীয় সংসদ ভবন ও আশপাশের এলাকায় ড্রোন উড্ডয়ন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

সরকারি নির্দেশনায় জানানো হয়েছে, ১৭ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার বিকেল ৪টায় জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠিতব্য মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নির্দেশনায় বলা হয়, শপথ অনুষ্ঠান চলাকালীন এবং সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে জাতীয় সংসদ এলাকা ও সন্নিহিত আকাশসীমায় কোনো ধরনের ড্রোন বা অননুমোদিত উড়ন্ত যন্ত্র পরিচালনা করা যাবে না।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সবাইকে এ নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে।

সম্পর্কিত

শপথ অনুষ্ঠান ঘিরে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে যান চলাচল সীমিত থাকবে

নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতায় এমএসএফের উদ্বেগ

বিটিআরসির ৪০ কর্মকর্তার দপ্তর-বিভাগ রদবদল

বিদায়ী ভাষণে যা বললেন প্রধান উপদেষ্টা

বিচার বিভাগ আলাদা করতে মাজদার হোসেন মামলার রায় বাস্তবায়ন করে গেলাম: ড. ইউনূস

আজ আমি বিদায় নেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছি: প্রধান উপদেষ্টা

মুখ্য সচিবের নিয়োগও বাতিল

চার মাস পর শর্তসাপেক্ষে জুলাই সনদে এনসিপির সই

রাতে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন প্রধান উপদেষ্টা

চার মাস পর জুলাই সনদে সই করল এনসিপি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা