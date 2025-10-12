হোম > জাতীয়

নির্বাচনে মাঠ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের দায়িত্ব নিয়েছি: নতুন জনপ্রশাসনসচিব

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­

এহসানুল হক

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তারা যাতে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করেন তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব মো. এহছানুল হক। আজ রোববার দুপুরে নতুন দপ্তরে যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন নবনিযুক্ত সচিব।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. এহছানুল হককে আজ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব পদে বদলি করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার।

সামনে জাতীয় নির্বাচন আপনি মাঠ প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আছেন। এটাকে কি চ্যালেঞ্জ মনে করছেন?—সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের জবাবে এহছানুল হক বলেন, ‘আমাদের প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশ হলো সুষ্ঠু একটা নির্বাচন হবে। নির্বাচনকালীন আমরা নির্বাচন কমিশনের অধীনে চাকরি করব। আমাদের যাঁরা মাঠ প্রশাসনে আছেন, আমার বিশ্বাস তাঁরা অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে এই দায়িত্ব পালন করবেন। সেটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমার। এই দায়িত্ব আমি নিলাম।’

নির্বাচনের আগে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের (ইউএনও) পদে পরিবর্তন আসবে কিনা— এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, সরকারের নীতিনির্ধারণী মহল সেই সিদ্ধান্ত দেবে।

