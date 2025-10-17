হোম > জাতীয়

জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ নিতে সংসদ ভবনে ফখরুল ও সালাহউদ্দিন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হয়েছেন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ নিতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হলে পৌঁছেছেন।

আজ শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বিকেল পৌনে ৪টার দিকে বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।

জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই সনদ স্বাক্ষর হতে যাচ্ছে। বিকেল ৪টার দিকে সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা ছিল। তবে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানিয়েছেন, বৈরি আবহাওয়ার কারণে অনুষ্ঠান কয়েক মিনিট দেরিতে শুরু হতে পারে।

