সন্ধ্যায় চরমোনাই পীরের বাসায় যাচ্ছেন তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সন্ধ্যায় চরমোনাই পীরের বাসায় যাবেন তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ রেজাউল করিমের বাসায় যাচ্ছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ সোমবার সন্ধ্যায় তিনি চরমোনাই পীরের বাসায় যাবেন।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, তারেক রহমান আজ সন্ধ্যায় মুফতি সৈয়দ রেজাউল করিমের বাসায় যাবেন।

এর আগে, গতকাল রোববার সন্ধ্যায় জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের বসুন্ধরার বাসায় যান বিএনপির চেয়ারম্যান। সেখান থেকে পরে বেইলি রোডে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের বাসায় যান তিনি।

