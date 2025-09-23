হোম > জাতীয়

মাইলস্টোনে বিমান বিধ্বস্ত: ফের বাড়ল তদন্ত কমিশনের মেয়াদ

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­

বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষণ বিমান মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একটি ভবনের ওপর আছড়ে পড়ে। ফাইল ছবি

মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান বিধ্বস্তে হতাহতের ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিশনের মেয়াদ আরেক দফা বাড়িয়েছে সরকার। এই কমিশনের মেয়াদ আগামী ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়িয়ে গতকাল মঙ্গলবার রাতে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

আগের সময়সীমা অনুযায়ী ২৪ সেপ্টেম্বর এই কমিশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল।

গত ২১ জুলাই উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনার প্রেক্ষিত, কারণ, দায়দায়িত্ব ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এবং ঘটনাসংশ্লিষ্ট অপরাপর বিষয় চিহ্নিত করতে সাবেক সচিব এ কে এম জাফর উল্লা খানকে প্রধান করে গত ২৭ জুলাই ৯ সদস্যের তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়।

কমিশনকে চার সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছিল। পরে কমিশনের মেয়াদ আরও এক মাস বাড়ানো হয়। এ নিয়ে দ্বিতীয় দফায় এই তদন্ত কমিশনের মেয়াদ বাড়াল সরকার।

