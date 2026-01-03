তাসনিম জারার মনোনয়নপত্র বাতিল

ঢাকা-৯ আসনে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী ডা. তাসনিম জারার মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। আজ শনিবার মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে রিটার্নিং কর্মকর্তা ঢাকা জেলা প্রশাসক রেজাউল করিম এই ঘোষণা দেন। তবে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে আপিল করবেন বলে জানিয়েছেন তাসনিম জারা।
রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে তাসনিম জারার দাখিল করা ভোটারদের তথ্যের মধ্যে দুজনের তথ্যে গরমিল পাওয়া গেছে। নিয়ম অনুযায়ী, স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে হলে সংশ্লিষ্ট আসনের মোট ভোটারের ১ শতাংশের স্বাক্ষর বা সমর্থন প্রয়োজন হয়। এই তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে গিয়েই অসংগতি ধরা পড়ে।
মনোনয়নপত্র বাতিলের পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ডা. তাসনিম জারা বলেন, ‘যে দুজনের তথ্যে গরমিল পাওয়া গেছে, তাঁদের মধ্যে একজনের পক্ষে এটা জানা সম্ভব ছিল না যে তিনি ঢাকা-৯ আসনের ভোটার নন। অন্যজনের ক্ষেত্রে তাঁর কাছে থাকা এনআইডির হার্ড কপির ঠিকানা অনুযায়ী তিনি নিজেকে এই আসনের ভোটার বলেই জানতেন। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের তথ্যভান্ডার অনুযায়ী তিনি এই আসনের ভোটার নন।’
তাসনিম জারা আরও জানান, এই যান্ত্রিক বা তথ্যগত ত্রুটির কারণে তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়া অনভিপ্রেত এবং তিনি আইনি প্রক্রিয়ায় এর প্রতিকার চাইবেন।
ডা. তাসনিম জারা গত ২৭ ডিসেম্বর এক ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে এনসিপির নির্বাচনী সমঝোতার প্রতিবাদে তিনি দল ছাড়েন এবং ঢাকা-৯ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দেন।