হোম > জাতীয়

আইসিটির এক প্রসিকিউটরের পদত্যাগ, দুজনকে নিয়োগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ছবি: সংগৃহীত

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চীফ প্রসিকিউটর কার্যালয়ের প্রসিকিউটর মো. সাইমুম রেজা তালুকদার পদত্যাগ করেছেন। একই দিনে ট্রাইব্যুনালে আরও ২ জনকে প্রসিকিউটর বা কৌঁসুলি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটর অনুবিভাগ থেকে প্রকাশিত পৃথক প্রজ্ঞাপন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

সাইমুম তালুকদারের পদত্যাগ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ‘সহকারী অ্যাটর্নি-জেনারেলের পদমর্যাদাসম্পন্ন মো. সাইমুম রেজা তালুকদারে পদত্যাগ পত্র গ্রহণপূর্বক তাঁকে উক্ত পদের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেওয়া হলো।’

একই দিনে, আইন ও বিচার বিভাগের পৃথক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ‘আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মামলা পরিচালনার জন্য নিম্নছকে বর্ণিত দুই জন আইনজীবীকে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাঁদের প্রত্যেকের নামের পাশে উল্লেখকৃত পদে (বর্ণিত পদমর্যাদা, প্রাপ্য রিটেইনার ফি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসহ) নিয়োগ প্রদান করা হলো।’

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলের পদমর্যাদায় নিয়োগ পাওয়া এই দুই প্রসিকিউটর বা কৌঁসুলি হলেন নাটোরের মার্জিনা রায়হান (মদিনা) এবং কুমিল্লার মোহাম্মদ জহিরুল আমিন।

সম্পর্কিত

একই ব্যক্তিকে পুনরায় স্বাধীনতা পুরস্কার দেওয়ার পথ খুলল সরকার

রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারে আইনমন্ত্রীকে আহ্বায়ক করে কমিটি, প্রজ্ঞাপন জারি

তামাকের ‘প্রকাশ্যে ব্যবহার নিষিদ্ধ’ করার প্রস্তাব দেওয়া হবে: তথ্যমন্ত্রী

ডিসি সম্মেলন ৩-৬ মে

প্রতিটি জেলার সদর থানাকে ‘জিরো কমপ্লেইন’ থানা হিসেবে গড়ে তোলা হবে: আইজিপি

ঈদযাত্রা নিরাপদে রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের ১২ সুপারিশ

মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশি নিহত ৪, আহত প্রায় ১৪: প্রবাসীকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী

হাদি হত্যার আসামিদের ফেরাতে কূটনৈতিক চ্যানেলে কাজ চলছে: আইজিপি

যশোরে বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষণ বিমানের জরুরি অবতরণ

নৌ-পুলিশ প্রধানসহ পুলিশের ৫ অতিরিক্ত আইজিপিকে বাধ্যতামূলক অবসর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা