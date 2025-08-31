হোম > জাতীয়

১৮টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কাল অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে বসছে ঐকমত্য কমিশন

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের রূপরেখা ঠিক করতে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে তৃতীয় ধাপের সংলাপে বসতে যাচ্ছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। আগামীকাল সোমবার বেলা ৩টা থেকে জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হলে এ বৈঠক হবে বলে জানা গেছে।

কমিশন সূত্রে জানা গেছে, বৈঠকে ১৮টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। তবে সেখানে সংবাদমাধ্যমকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

ন্যাশনালিস্ট ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের মহাসচিব মোমিনুল আমিন, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের সমন্বয়ক ফরিদুজ্জামান ফরহাদ এবং বাসদ মার্ক্সবাদী দলের সমন্বয়ক মাসুদ রানা বৈঠকে আমন্ত্রণ পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ জানিয়েছেন, আগামীকালের বৈঠকটি হবে ‘অনানুষ্ঠানিক’, যা কমিশনের আইন বিশেষজ্ঞ এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ধারাবাহিক আলোচনার অংশ।

রাষ্ট্র সংস্কারে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গত ২০ মার্চ থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত দুই দফায় ৩০টির বেশি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে।

সেসব আলোচনা থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে ১৬ আগস্ট জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর খসড়া উপস্থাপন করে কমিশন। খসড়াটিতে ভূমিকা, বেশির ভাগ দল-সমর্থিত ৮৪টি সংস্কার প্রস্তাবের তালিকা এবং একটি অঙ্গীকারনামা রয়েছে।

২৩ আগস্ট পর্যন্ত বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, এনসিপিসহ ২৯টি দল জুলাই সনদের খসড়া নিয়ে তাদের মতামত জানিয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই খসড়া সনদের ভূমিকার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং অঙ্গীকারনামার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমালোচনা করে।

এ ছাড়া জামায়াত, এনসিপিসহ কয়েকটি দল সনদের টেকসই বাস্তবায়নের জন্য একটি আইনি কাঠামো তৈরির জোর দাবি জানায়।

খসড়াটি চূড়ান্ত করার অংশ হিসেবে ১০ আগস্ট থেকে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল এবং অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামানসহ আইনবিশেষজ্ঞ ও সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করে কমিশন।

বিশেষজ্ঞরা সনদ গ্রহণের জন্য বিভিন্ন বিকল্প প্রস্তাব করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে গণভোট আয়োজন বা একটি বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ জারি।

