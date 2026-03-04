বগুড়া-সিলেটসহ ছয় জেলায় এসপি রদবদল

বগুড়া ও সিলেটসহ ছয় জেলায় পুলিশ সুপার (এসপি) পদে রদবদল করেছে সরকার। আজ বুধবার (৪ মার্চ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। প্রজ্ঞাপনে রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে উপসচিব তৌছিফ আহমেদ সই করেছেন।
প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, বগুড়ার পুলিশ সুপার মো. শাহাদাত হোসেনকে পুলিশ সুপার, এপিবিএনে বদলি করা হয়েছে। খাগড়াছড়ির পুলিশ সুপার মির্জা সায়েম মাহমুদকে বগুড়ার পুলিশ সুপার হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) এর উপপুলিশ কমিশনার মো. মোস্তাক সরকারকে পুলিশ সুপার, খাগড়াছড়িতে বদলি করা হয়েছে।
ময়মনসিংহের পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমানকে পুলিশ সুপার, পিটিসি নোয়াখালীতে এবং ডিএমপির উপপুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ কামরুল হাসানকে পুলিশ সুপার, ময়মনসিংহে পদায়ন করা হয়েছে।
সিলেটের পুলিশ সুপার কাজী আখতার উল আলমকে পুলিশ সুপার, এপিবিএনে এবং জামালপুরের পুলিশ সুপার ড. চৌধুরী মো. যাবের সাদেককে পুলিশ সুপার, সিলেটে বদলি করা হয়েছে।
এ ছাড়া ডিএমপির উপপুলিশ কমিশনার ফারহানা ইয়াসমিনকে পুলিশ সুপার, জামালপুরে এবং বরিশালের পুলিশ সুপার ফারজানা ইসলামকে পুলিশ সুপার, নৌ পুলিশে পদায়ন করা হয়েছে। পুলিশ অধিদপ্তরের এআইজি এ জেড এম মোস্তাফিজুর রহমানকে পুলিশ সুপার, বরিশালে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।