হোম > জাতীয়

সাফজয়ী নারী ফুটসাল দলকে প্রধান উপদেষ্টার অভিনন্দন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। ফাইল ছবি

প্রথমবারের মতো আয়োজিত সাফ নারী ফুটসালে মালদ্বীপকে ১৪-২ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ নারী ফুটসাল দলের এই ঐতিহাসিক সাফল্যে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

এক অভিনন্দন বার্তায় প্রধান উপদেষ্টা বলেন, সাফ নারী ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের মাধ্যমে শিরোপা অর্জন দেশের ক্রীড়াঙ্গনের জন্য গৌরবের। এই সাফল্য বাংলাদেশের নারী ক্রীড়াবিদদের অদম্য মনোবল, পরিশ্রম ও সক্ষমতার উজ্জ্বল প্রমাণ।

সাফ নারী ফুটসালে চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় বিএনপির অভিনন্দন

বিজয়ী দলের খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, এই অর্জন দেশের তরুণ প্রজন্মকে খেলাধুলায় আরও উৎসাহিত করবে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করবে।

ভবিষ্যতেও নারী ক্রীড়াবিদদের ধারাবাহিক সাফল্য কামনা করেন তিনি।

সাবিনাদের হাত ধরে এবার সাফ ফুটসালে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ
সম্পর্কিত

ইসির কার্যক্রমে বিদেশি কূটনীতিকদের সর্বোচ্চ আস্থা আছে: সিইসি

ডিএমপির সাবেক কমিশনার আছাদুজ্জামান ও পরিবারের ২২ কোটি টাকার সম্পদ ক্রোক

নির্বাচনে কোনো লুকোচুরি থাকবে না: সিইসি

সাবেক সেনাপ্রধান আজিজ আহমেদের ভাই আনিসের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

গণভোটে এক পক্ষ সরব, আরেক পক্ষ নীরব

পুলিশের অবকাঠামো নির্মাণে ৭০৭ কোটি টাকার প্রকল্প

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স: খাবার কম, ওষুধেও অনিয়ম

নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করতে সরকার বদ্ধপরিকর: আইন উপদেষ্টা

ঋণখেলাপি এবং দ্বৈত নাগরিক ইস্যুতে ইসির বিরুদ্ধে নমনীয়তার অভিযোগ সুজনের

আপিল বিভাগে ১৩ দিনে দেড় হাজার মামলা নিষ্পত্তি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা