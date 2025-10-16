হোম > জাতীয়

এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া ৫ শতাংশের বেশি বাড়ানো সম্ভব নয়: শিক্ষা উপদেষ্টা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক সি আর আবরার। ছবি: সংগৃহীত

মূল বেতনের ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া বৃদ্ধিসহ যে তিন দফা দাবিতে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা পাঁচ দিন ধরে আন্দোলন করছেন, সেই দাবির বিষয়ে শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক চৌধুরী রফিকুল আবরার (সি আর আবরার) বলেছেন, তাঁদের বাড়িভাড়া ৫ শতাংশের বেশি বাড়ানো সম্ভব নয়।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর সচিবালয়ে আন্দোলনরত শিক্ষকদের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি এ কথা বলেন।

উপদেষ্টা বলেন, শিক্ষকেরা রাজি হলে ১ নভেম্বর থেকেই এই ৫ শতাংশ বাড়িভাড়া বৃদ্ধি বাস্তবায়ন সম্ভব। সরকার শিক্ষকদের এমন কোনো আশ্বাস দিতে চায় না, যা পরবর্তীকালে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না।

রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গত রোববার মূল বেতনের ২০ শতাংশ বাড়ি ভাড়াভাতা বৃদ্ধি, চিকিৎসাভাতা ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার ৫০০ টাকা করা এবং উৎসব ভাতা মূল বেতনের ৫০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭৫ শতাংশ করার দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে ‘এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোট’। সেদিন আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়ে পুলিশ। একই সঙ্গে তাঁদের লাঠিপেটা করা হয়। এতে আহত হন কয়েকজন শিক্ষক।

এর প্রতিবাদে এবং দাবি আদায়ে গত মঙ্গলবার সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। বিকেল ৪টার দিকে তাঁরা সচিবালয়ের দিকে এগোলে হাইকোর্টের মাজার গেটের সামনে পুলিশ তাঁদের আটকে দেয়।

পরে আন্দোলনরত শিক্ষক-কর্মচারীরা ঘোষণা দেন, বুধবার দুপুর ১২টার মধ্যে দাবি মেনে প্রজ্ঞাপন জারি না করলে ‘শাহবাগ ব্লকেড’ কর্মসূচি পালন করা হবে।

সেই লক্ষ্যে গতকাল সকাল থেকেই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জড়ো হন হাজারো শিক্ষক-কর্মচারী। এরপর সেখান থেকে মিছিল নিয়ে বেলা ২টার দিকে শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নেন তাঁরা।

সেখানে প্রায় তিন ঘণ্টা অবস্থানের পর আন্দোলনকারীরা জানান, বৃহস্পতিবার (আজ) ‘লংমার্চ টু যমুনা’ কর্মসূচি পালন করবেন তাঁরা।

এ অবস্থায় আজ দুপুরে শিক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক হয় এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের প্রতিনিধিদের।

বৈঠক শেষে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া ৫ শতাংশের বেশি বাড়াতে না পারার কথা জানান সি আর আবরার।

সম্পর্কিত

৪ কোটি টাকার আয়বহির্ভূত সম্পদ: সাবেক এএসপি জিয়াউরের নামে মামলা করবে দুদক

তৃতীয় দফায় বাড়ল জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ

অনলাইন জুয়া ও পর্নোগ্রাফি বন্ধে কঠোর অবস্থানে সরকার

শেখ হাসিনার ১৪০০ বার মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত: চিফ প্রসিকিউটর

এনসিপির সিদ্ধান্ত দুঃখজনক: আলী রীয়াজ

বাণিজ্যিক আদালত হচ্ছে, মামলা নিষ্পত্তি ৯০ দিনে

জুলাই সনদে স্বাক্ষর: হঠাৎ সংকট, জরুরি বৈঠক শেষে স্বস্তি

রেলের কেনাকাটায় অনিয়ম, এক পর্দার দামই ৮৮,৮২৬

বিমানের উপমহাব্যবস্থাপক মাসুদ খানের বিরুদ্ধে গোপন নথি সরানোর অভিযোগ

নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতেই, জুলাই সনদ স্বাক্ষর শুক্রবার: প্রধান উপদেষ্টা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা