হোম > জাতীয়

পূজায় সারা দেশে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে: র‍্যাব মহাপরিচালক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন র‍্যাব মহাপরিচালক। ছবি: সংগৃহীত

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন র‍্যাব মহাপরিচালক (ডিজি) অতিরিক্ত আইজিপি এ কে এম শহিদুর রহমান। আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজধানীর পুরান ঢাকায় ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে পূজামণ্ডপের নিরাপত্তা পরিস্থিতি পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

র‍্যাব মহাপরিচালক বলেন, ‘আমরা আশা করছি, এবারের পূজা সুন্দর ও নির্বিঘ্নভাবে সম্পন্ন হবে। র‍্যাবের ১৫টি ব্যাটালিয়ন সারা দেশে পূজা উদ্‌যাপন কমিটির সঙ্গে সমন্বয়ে নিরাপত্তা দিচ্ছে। পূজামণ্ডপে টহল দল মোতায়েন রয়েছে, পাশাপাশি সাদা পোশাকে গোয়েন্দা সদস্য ও সাইবার টিম অনলাইনে সার্বক্ষণিক নজরদারি করছে, যাতে কেউ গুজব ছড়িয়ে উৎসবের পরিবেশ নষ্ট করতে না পারে। যদি কোনো তথ্য আসে, যাচাইয়ের সুযোগ দিতে হবে। মিথ্যা হলে গুজবকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে আর সত্য হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

পূজার প্রথম দিন থেকে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটলেও সব ক্ষেত্রেই দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানান শহিদুর রহমান।

ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে পূজামণ্ডপের নিরাপত্তা পরিস্থিতি পরিদর্শন করেন র‍্যাব মহাপরিচালক। ছবি: সংগৃহীত

পূজা আয়োজকদের উদ্দেশে অতিরিক্ত আইজিপি বলেন, দিনরাত ২৪ ঘণ্টা স্বেচ্ছাসেবক রাখুন, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখুন। বিশেষ করে, নারী ও শিশুরা যেন নিরাপদে পূজামণ্ডপে আসতে পারে, সে বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বিগত বছরগুলোর মতো এবারও দুর্গাপূজা দেশজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন র‍্যাব মহাপরিচালক।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশে এই উৎসব যাতে শান্তিপূর্ণভাবে উদ্‌যাপিত হয়, সে জন্য র‍্যাবসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সম্মিলিতভাবে কাজ করছে বলে জানায় র‍্যাব।

র‍্যাব সদর দপ্তর জানায়, দুর্গাপূজা উপলক্ষে সারা দেশে ৩৩ হাজার ৩৫৫টি পূজামণ্ডপে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। র‍্যাব ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে গোয়েন্দা নজরদারি ও টহল জোরদার করেছে, যা চলবে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত। র‍্যাব ডগ স্কোয়াড সার্বক্ষণিকভাবে পূজামণ্ডপ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রয়োজনীয় স্যুইপিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে। এ ছাড়া র‍্যাবের বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট ও র‍্যাব স্পেশাল ফোর্সের কমান্ডো টিম যেকোনো নাশকতা বা হামলা ও উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় সার্বক্ষণিকভাবে প্রস্তুত রয়েছে।

সম্পর্কিত

খাগড়াছড়িতে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ হয়েছে কি না—বিচার বিভাগীয় তদন্ত চায় আসক

আনিসুল হকের সহযোগী তৌফিকা করিমের ১১৪টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ

থাইল্যান্ডে সিকদার পরিবারের ৭ কোম্পানির শেয়ার অবরুদ্ধের নির্দেশ

প্রতারণা এড়াতে নির্ধারিত অ্যাপ থেকে টিকিট কেনার পরামর্শ রেলপথ মন্ত্রণালয়ের

রিজার্ভ চুরি: ৮৯ বারের মতো পেছাল তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ

বিনিয়োগ করতে চান স্ন্যাপচ্যাটের সাবেক সিএসও, প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ

মানবতাবিরোধী মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামির ঢাকা মেডিকেলে মৃত্যু

৪ অক্টোবর থেকে ২২ দিন ইলিশ ধরা বন্ধ

আগামী নির্বাচনে ১৫০ পর্যবেক্ষক পাঠাতে চায় ইইউ

প্রতিবেশী দেশের ইন্ধনে খাগড়াছড়িতে সহিংসতা, অভিযোগ স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা