হোম > জাতীয়

ইসিতে সমন্বয় সেল চালু, ফোনেও জানানো যাবে অভিযোগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ফাইল ছবি

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা সমন্বয়ে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে একটি সেল স্থাপন করা হয়েছে। ভোটের পরদিন পর্যন্ত এই সমন্বয় সেল চালু থাকবে বলে জানিয়েছে ইসি।

আজ বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশন (ইসি) এই সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশের যে কোনো নাগরিক নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন, অনিয়ম এবং অপপ্রচার সংক্রান্ত অভিযোগ বা তথ্য আইন-শৃঙ্খলা সমন্বয় সেলের পাঁচটি নম্বরে জানাতে পারবেন।

ইসির পরিচালক (জনসংযোগ) মো. রুহুল আমিন মল্লিকের স্বাক্ষরিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সমন্বয় সেলে যোগাযোগের নম্বরগুলো হচ্ছে—

০২৫৫০০৭৪৭০, ০২৫৫০০৭৪৭১, ০২৫৫০০৭৪৭২, ০২৫৫০০৭৪৭৪, ০২৫৫০০৭৫০৬।

সম্পর্কিত

সাবেক এমপি ফাহমী গোলন্দাজের ১৬ একর জমি ও দুটি ফ্ল্যাট ক্রোকের নির্দেশ

রামগড় স্থলবন্দর প্রকল্পে পাহাড় কাটার অভিযোগ, তদন্তের নির্দেশ

১০৪টি দেশের ৭ লাখ প্রবাসী ভোটারের কাছে পোস্টাল ব্যালট

সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউলের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের আদেশ ১৪ জানুয়ারি

নির্বাচন কমিশন ইনসাফে বিশ্বাসী, পাতানো নির্বাচন হবে না: সিইসি

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি গবেষণায় পৃথক ইনস্টিটিউশন তৈরির নির্দেশ প্রধান উপদেষ্টার

পাকিস্তানের আকাশসীমায় অসুস্থ হয়ে বিমানের যাত্রীর মৃত্যু, জরুরি অবতরণ না করে তদন্তের মুখে পাইলট

ইসিতে তৃতীয় দিনে আরও ১৩১ আপিল আবেদন

এবারের নির্বাচন লাইনচ্যুত ট্রেনকে লাইনে তোলা: ইসি সানাউল্লাহ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা