হোম > জাতীয়

বিএনপির সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠকের সময়ে পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির সঙ্গে আজ রোববার প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিশেষ বৈঠকের কথা রয়েছে। গতকাল শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তবে বৈঠকের সময়সূচিতে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে বলে আজ রোববার এক বার্তায় জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং।

গতকাল সংবাদ সম্মেলনে প্রেস সচিব জানিয়েছিলেন, বেলা ৩টায় বিএনপি, বিকাল সাড়ে ৪টায় জামায়াত এবং সন্ধ্যা ৬টায় এনসিপির সঙ্গে বৈঠকে বসবেন প্রধান উপদেষ্টা।

আজ প্রেস উইংয়ের বার্তায় জানা গেছে, বিএনপির সঙ্গে সবার আগে নয়, বরং সবার শেষে বৈঠকে বসতে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা। বিএনপির সঙ্গে বৈঠকের সময়সূচি বেলা ৩টা থেকে পরিবর্তন করে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় নেওয়া হয়েছে।

প্রেস সচিব জানান, বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপিকে বৈঠকে ডেকেছেন প্রধান উপদেষ্টা। আলাদাভাবে তিনটি বৈঠক হবে। বৈঠকে দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি ও নির্বাচন নিয়ে আলাপ-আলোচনা হবে।

সম্পর্কিত

পিআর পদ্ধতিতে সংসদ নির্বাচন চেয়ে সরকারকে নোটিশ

১২৩টি সংগঠন ১৬০৪ বার অবরোধ করেছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি, তিন দলের সঙ্গে আজ প্রধান উপদেষ্টার জরুরি বৈঠক

চীনা ঋণে ৯২৭ কোটি টাকায় কোচ কেনার প্রকল্প বাতিল, নতুন প্রস্তাব ৩২৮ কোটিতে

২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দাবি না মানলে আমরণ অনশনের হুমকি প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকদের

বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক কাল

কোনো শক্তি ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধের নির্বাচন ঠেকাতে পারবে না: প্রেস সচিব

দলগুলোর একমত হওয়া সংস্কার দুই মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে: ড. তোফায়েল

উড়োজাহাজে ধারাবাহিক কারিগরি ত্রুটিতে বিপাকে বিমান, নিরাপত্তা মান যাচাইয়ে বোয়িংকে প্রকৌশলী পাঠানোর অনুরোধ

নুরের ওপর হামলায় জড়িতদের পদমর্যাদা বা প্রভাব যাই হোক না কেন, রেহাই পাবে না কেউ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা