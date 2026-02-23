হোম > জাতীয়

ইসি সচিবালয় ও মাঠপর্যায়ের ১১২ কর্মকর্তা বদলি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয় ও এর আওতাধীন মাঠপর্যায়ের ১১২ কর্মকর্তাকে বদলি করেছে ইসি। আজ সোমবার ইসির জনবল ও ব্যবস্থাপনা-১-এর সহকারী সচিব মোহাম্মদ শহীদুর রহমান স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সহকারী সচিব এবং বিভিন্ন জেলা-উপজেলা নির্বাচন অফিসে কর্মরত ১১২ জন কর্মকর্তাকে জেলা ও উপজেলা নির্বাচন অফিসে বদলি করা হয়েছে।

‘জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হলো’ উল্লেখ করে ইসির প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, বদলি করা কর্মকর্তারা আগামী ১ মার্চের মধ্যে বর্তমান কর্মস্থল থেকে অবমুক্ত হবেন। অন্যথায় একই তারিখ থেকে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত মর্মে গণ্য হবেন।

উল্লেখ্য, বদলি ও পদায়ন করা ১১২ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৮০ জনই ঢাকায় অবস্থিত নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সহকারী সচিব। তাঁদের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা নির্বাচন অফিসে বদলি করা হয়েছে।

বদলি করা ১১২ জনের তালিকা নিম্নে:

