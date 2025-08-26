আসন সীমানার শুনানিতে দুই পক্ষের মারামারির ঘটনায় জিডি করল ইসি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সীমানা পুনর্নির্ধারণে দাবি ও আপত্তি নিয়ে শুনানি করছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এরমধ্যে গত ২৪ আগস্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ ও ৩ আসনের খসড়া সীমানার শুনানিতে দুই পক্ষের মধ্যে মারামারি ঘটনা ঘটে। মারামারির বিষয়টি অবহিত করে শেরবাংলা নগর থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছে ইসি।
আজ মঙ্গলবার রাতে ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ আজকের পত্রিকাকে জিডির বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেন, ‘শুনানিতে মারামারির ঘটনাটি পুলিশকে অবহিত করে জিডি করা হয়েছে। পুলিশ এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেবে। ইসির পক্ষে থেকে জিডি করতে বলা হয়েছে। কারো আবেদনের প্রেক্ষিতে নয় আমরা নিজেরা এটা করিয়েছি।’ জিডিতে কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি বলেও জানান তিনি।
গত ২৪ আগস্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ ও ৩ আসনের শুনানির একপর্যায়ে দুই পক্ষ উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং মারামারি শুরু করেন। তারপর সেখানে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরে সঞ্চালনার দায়িত্বে থাকা ইসির সিনিয়র সচিব ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ ও ৩ আসনের শুনানি শেষ করেন এবং দুই পক্ষকে শুনারি কক্ষ ত্যাগ করার অনুরোধ জানান।