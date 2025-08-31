দেশে মোট ভোটার ১২ কোটি ৬৩ লাখ ৭ হাজার ৫৯৪ জন: ইসি সচিব

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেছেন, দেশে এখন মোট ভোটার ১২ কোটি ৬৩ লাখ ৭ হাজার ৫৯৪ জন। আজ রোববার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে চলতি বছরে দ্বিতীয়বার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করে সাংবাদিকদের তিনি এ তথ্য জানান।
আখতার আহমেদ বলেন, দেশে মোট পুরুষ ভোটার ৬ কোটি ৪১ লাখ ৪৫৫ জন, নারী ভোটার ৬ কোটি ২২ লাখ ৫ হাজার ৮১৯ জন এবং হিজড়া ভোটার রয়েছেন ১ হাজার ২৩০ জন।
ইসির সিনিয়র সচিব আরও বলেন, ‘চলতি বছর আরও একটা তালিকা আমরা প্রকাশ করব। ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত যারা ১৮ বছর পূরণ করবে, তাদের নিয়ে ওই তালিকা করা হবে।’