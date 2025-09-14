জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভায় থাকছেন প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টা ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস আজ রোববার কমিশনের সভায় উপস্থিত থাকবেন।
বেলা ৩টায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে ‘জুলাই জাতীয় সনদ, ২০২৫’ বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হবে।
আজ কমিশনের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রধান উপদেষ্টা বেলা ৩টায় রাজধানীর বেইলি রোডে ফরেন সার্ভিস একাডেমির দোয়েল হলে উপস্থিত হবেন। সেখানে বিকেল ৪টা পর্যন্ত তাঁর অবস্থান করার কথা রয়েছে।
প্রধান উপদেষ্টা সভাকক্ষ ত্যাগ করার পর কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের আলোচনা হবে।
আলোচনা শেষে কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ সাংবাদিকদের ব্রিফ করবেন। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধি পরে ব্রিফ করবেন।