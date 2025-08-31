হোম > জাতীয়

পিআর পদ্ধতিতে সংসদ নির্বাচন চেয়ে সরকারকে নোটিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ফাইল ছবি

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন (পিআর) পদ্ধতিতে করার দাবিতে সরকারকে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। আজ রোববার সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. মাহমুদুল হাসান এই নোটিশ পাঠান। আইন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও নির্বাচন কমিশন বরাবর রেজিস্ট্রি ডাকযোগে এবং ইমেইলে এই নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

নোটিশে বলা হয়েছে, আসন্ন ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির নির্বাচন পিআর পদ্ধতিতে আয়োজনের জন্য অবিলম্বে সংবিধান সংশোধন ও নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে। নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও বিধান জারি করতে হবে। যাতে দলগুলো সময়মতো প্রস্তুতি নিতে পারে।

নোটিশে আরও বলা হয়েছে, ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে এই বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে জনস্বার্থে রিট দায়ের করা হবে।

নোটিশে বলা হয়, বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থায় জনগণের ভোট যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কমসংখ্যক ভোট পেয়েও প্রার্থীরা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হচ্ছেন। অন্যদিকে বিপুলসংখ্যক ভোট কোনোভাবেই সংসদে প্রতিফলন পাচ্ছে না। এতে জনগণের ভোটের মর্যাদা লঙ্ঘিত হচ্ছে এবং সংসদে প্রকৃত জনমতের প্রতিফলন ঘটছে না।

পিআর পদ্ধতি বহু উন্নত গণতান্ত্রিক দেশে দীর্ঘদিন ধরে সফলভাবে চালু রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা।

সম্পর্কিত

হাইকোর্টের বিচারপতি আখতারুজ্জামানের পদত্যাগ

পলিথিন ব্যাগের বিষয়ে আর কোনো ছাড় নয়: পরিবেশ উপদেষ্টা

১২৩টি সংগঠন ১৬০৪ বার অবরোধ করেছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

বিএনপির সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠকের সময়ে পরিবর্তন

উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি, তিন দলের সঙ্গে আজ প্রধান উপদেষ্টার জরুরি বৈঠক

চীনা ঋণে ৯২৭ কোটি টাকায় কোচ কেনার প্রকল্প বাতিল, নতুন প্রস্তাব ৩২৮ কোটিতে

২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দাবি না মানলে আমরণ অনশনের হুমকি প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকদের

বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক কাল

কোনো শক্তি ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধের নির্বাচন ঠেকাতে পারবে না: প্রেস সচিব

দলগুলোর একমত হওয়া সংস্কার দুই মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে: ড. তোফায়েল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা