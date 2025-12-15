হোম > জাতীয়

বাংলাদেশে নির্বাচন ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা সতর্কতা জারি

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা

বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জাতীয় গণভোটকে কেন্দ্র করে নাগরিকদের জন্য নিরাপত্তা সতর্কতা জারি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। আজ সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের ফেসবুক পেজে প্রকাশিত সতর্কবার্তায় ‘দেশজুড়ে সম্ভাব্য রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সহিংসতার আশঙ্কার’ কথা উল্লেখ করা হয়।

সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি একযোগে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও একটি জাতীয় গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসবে, ততই রাজনৈতিক সমাবেশ, মিছিল ও বিক্ষোভের সংখ্যা এবং তীব্রতা বাড়তে পারে।

ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস জানায়, শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে শুরু হওয়া রাজনৈতিক সমাবেশও যেকোনো সময় সংঘাতপূর্ণ হয়ে সহিংসতায় রূপ নিতে পারে। এ কারণে বাংলাদেশে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের বিক্ষোভ ও বড় ধরনের জনসমাগম এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সতর্কবার্তায় আরও বলা হয়, মার্কিন নাগরিকদের সর্বদা নিজেদের আশপাশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে, নিয়মিত স্থানীয় গণমাধ্যম পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং যেকোনো ধরনের ভিড় বা রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে দূরে থাকতে হবে।

প্রয়োজনে সহায়তার জন্য ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে এবং নিরাপত্তাসংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য পেতে Smart Traveler Enrollment Program (STEP)-এ নিবন্ধনের আহ্বানও জানানো হয়েছে।

